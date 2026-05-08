CNG Price Hike Pune : वाहनधारकांच्या खिशाला कात्री! पुणे, चाकण, पिंपरी-चिंचवड, तळेगावसह हिंजवडीत CNG महागला; मध्यरात्रीपासून 'एवढ्या' रुपयांची दरवाढ लागू

पुणे : पिंपरी-चिंचवडसह पुणे शहर, चाकण, तळेगाव व हिंजवडी परिसरातील वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी)च्या किरकोळ दरात प्रति किलो १.५० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, नवीन दर आज ८ व ९ मे २०२६ च्या मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहेत..दरवाढीनंतर सीएनजीचा किरकोळ विक्री दर प्रति किलो ९२.२५ रुपये (करांसहित) इतका झाला आहे. नैसर्गिक वायूच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने स्पष्ट केले आहे..दरवाढ झाली असली तरी, सीएनजी हा इंधन पर्याय अजूनही किफायतशीर ठरत असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. पुणे शहरातील सध्याच्या दरांनुसार, प्रवासी कारसाठी पेट्रोलच्या तुलनेत सुमारे ४५ टक्के आणि डिझेलच्या तुलनेत सुमारे २२ टक्के बचत होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे..तसेच, ऑटोरिक्षा चालकांसाठी ही बचत सुमारे २४ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, घरगुती पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायू (पीएनजी)च्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ग्राहकांनी नवीन दराची नोंद घ्यावी, असे आवाहन कंपनीकडून करण्यात आले आहे.