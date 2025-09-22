पुणे

बापरे! 25 मिनिटांसाठी कोट्यवधींचा खर्च, पुण्यात PM मोदींच्या वाढदिनी ड्रोन शोसाठी पैशांची उधळपट्टी; वसंत मोरेंची टीका

Pune Drone Show on Pm Modi Birthday : पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त ड्रोन शोचे आयोजन करण्यात आले होते. या ड्रोन शोच्या खर्चावरून आता शिवसेना ठाकरे गटानं जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त ड्रोन शोचं आयोजन स. प. महाविद्यालयाच्या मैदानात आयोजित करण्यात आलं होतं. बुधवारी १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या या ड्रोन शोच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ वर्षात घेतलेले निर्णय ड्रोन शोच्या माध्यमातून दाखवले गेले. दरम्यान, या ड्रोन शोच्या खर्चावरून शिवसेना ठाकरे गटाच्या वसंत मोरे यांनी टीका केलीय.

