पुणे

Pune : शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याच्या वडिलांचा उपचारावेळी मृत्यू, हलगर्जीपणाचा आरोप करत रुग्णालयात तोडफोड

हडपसरमध्ये शिंदे गटाचे पदाधिकारी अजय सपकाळ यांच्या वडिलांवर सह्याद्री रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र त्यांचा उपचारावेळी मृत्यू झाला. यानंतर अजय सपकाळ यांच्यासह काही जणांनी रुग्णालयाची तोडफोड केली.
Chaos in Pune Hospital After Patient’s Death Sparks Anger

Chaos in Pune Hospital After Patient’s Death Sparks Anger

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयात उपचारात हलगर्जीपणाचा आरोप करत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी तोडफोड केल्याची घटना घडलीय. हडपसरमध्ये शिंदे गटाचे पदाधिकारी अजय सपकाळ यांच्या वडिलांवर उपचार सुरू होते. पण बुधवारी शस्त्रक्रियेवेळी त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर सपकाळ यांच्या नातेवाईकांनी सह्याद्री रुग्णालयाची तोडफोड केली. रुग्णालयाचा काचेचा दरवाजा फोडण्यात आला.

Chaos in Pune Hospital After Patient’s Death Sparks Anger
विधानभवनात बिबट्याच्या वेशात पोहोचले आमदार; म्हणाले, जेरबंद करून मादी-नर वेगवेगळे ठेवा, नसबंदीची गरजच नाही
Loading content, please wait...
pune
crime
Hospital
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com