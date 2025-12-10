Pune : शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याच्या वडिलांचा उपचारावेळी मृत्यू, हलगर्जीपणाचा आरोप करत रुग्णालयात तोडफोड

पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयात उपचारात हलगर्जीपणाचा आरोप करत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी तोडफोड केल्याची घटना घडलीय. हडपसरमध्ये शिंदे गटाचे पदाधिकारी अजय सपकाळ यांच्या वडिलांवर उपचार सुरू होते. पण बुधवारी शस्त्रक्रियेवेळी त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर सपकाळ यांच्या नातेवाईकांनी सह्याद्री रुग्णालयाची तोडफोड केली. रुग्णालयाचा काचेचा दरवाजा फोडण्यात आला..विधानभवनात बिबट्याच्या वेशात पोहोचले आमदार; म्हणाले, जेरबंद करून मादी-नर वेगवेगळे ठेवा, नसबंदीची गरजच नाही.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शिंदे गटाचे हडपसरमधील पदाधिकारी अजय सपकाळ यांच्या वडिलांवर शस्त्रक्रिया होणार होता. त्यांना अल्सरचा त्रास होता. फक्त दोन टाक्यांची शस्त्रक्रिया होती पण रुग्णालयाकडून माझ्या वडिलांना डॅमेज करण्यात आलं असा आरोप अजय सपकाळ यांनी केला. मी शिंदे गटाचा वैद्यकीय कक्षाचा शहर प्रमुख असून माझी अशी स्थिती तर सामान्यांची अवस्था काय असेल? हे रुग्णालय थर्डक्लास आहे, रुग्णालयावर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी अजय सपकाळ यांनी केली..अजय सपकाळ यांच्यासह नातेवाईकांनी रुग्णालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. रुग्णालयाच्या काचेच्या दरवाज्याची तोडफोड केल्यानं प्रवेशद्वाराजवळच काचांचा खच पडला होता. सह्याद्री रुग्णालयावर कारवाई करावी अशी मागणी अजय सपकाळ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलीय. जोपर्यंत कारवाई होणार नाही तोपर्यंत रुग्णालयाबाहेरून उठणार नाही अशी भूमिका अजय सपकाळ यांनी घेतली..पेशंटवर उपचार सुरू आहेत असं सांगितलं. हळू हळू त्यांनी फुफ्फुस निकामी झालंय सांगितलं, किडनी निकामी झाल्याचं सांगितलं. लिव्हरला प्रॉब्लेम आलाय असं सांगत डायलिसिसवर आल्याचं सांगितलं. शेवटी ८ डॉक्टरांनी बसून दाबून दाबून छाती फोडून टाकली. व्हेंटिलेटर लावल्यानं चेहऱा एका बाजूने फुटला. शिंदे साहेब तुम्हाला सांगतोय, मी शिवसेनेचा शहर प्रमुख असून अशी अवस्था असेल तर सर्वसामान्यांचं काय हाल होत असेल अशा शब्दात अजय सपकाळ यांनी आक्रोश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.