पुणे

पुण्यात प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये भाकरीत रबरबँड, ग्राहकानं शेअर केला VIDEO

Rubber Band Found in Bhakri पुण्यातील एका प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये ग्राहकाच्या भाकरीत चक्क रबरबँड आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ग्राहकाने याचा व्हिडीओ शेअर करत गंभीर आरोप केले आहेत.
Rubber Band Found in Bhakri at Pune Hotel

Rubber Band Found in Bhakri at Pune Hotel

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यात जंगली महाराज रोडवर असलेल्या हॉटेल संदीपमध्ये भाकरीत रबर बँड आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका ग्राहकाने याबाबत व्हिडीओ शेअर करत गंभीर आरोप केले आहेत. सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर यावर अनेकांना उलट सुलट कमेंट केल्या आहेत.

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