पुण्यात प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये भाकरीत रबरबँड, ग्राहकानं शेअर केला VIDEO

पुण्यात जंगली महाराज रोडवर असलेल्या हॉटेल संदीपमध्ये भाकरीत रबर बँड आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका ग्राहकाने याबाबत व्हिडीओ शेअर करत गंभीर आरोप केले आहेत. सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर यावर अनेकांना उलट सुलट कमेंट केल्या आहेत..जंगली महाराज रोडवर प्रसिद्ध हॉटेल संदीप आहे. या हॉटेलमध्ये ग्राहकाच्या ताटात भाकरी वाढण्यात आली. त्या भाकरीचा घास घेत असताना चक्क रबर बँड ग्राहकाला दिसला. भाकरीत रबर बँड कुठून आला? असा प्रश्न उपस्थित करत ग्राहकाने याचा व्हिडीओ शेअर केलाय..अचानक आवाज झाला अन् इमारत कोसळली, घटनेचा CCTV VIDEO समोर; ६ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, अजूनही बचावकार्य सुरू.भाकरीत रबर बँड आढळल्याच्या या व्हिडीओनंतर ग्राहकांनी स्वच्छता आणि हॉटेल व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका युजरने हे तर पास ऑन सर्विस असल्याचं म्हणत टीका केलीय. भाकरीचं पीठ प्लास्टिक पाकिटातून खरेदी केलं असेल. त्याला बांधलेला रबर पीठ मळताना पडलं असेल आणि ते फ्री रबर ग्राहकाला दिलं असेल. ग्राहकाने आनंदानं स्वीकारायला हवं अशी उपरोधिक टीका एका युजरने केलीय..हॉटेलमध्ये भाकरीत रबर बँड कसा पोहोचला? पीठासोबत आलं की जेवण तयार करताना त्यात पडलं? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. दरम्यान, हॉटेल संदीपकडून यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.