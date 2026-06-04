Pune Lonavala Railway: 'पुणे-लोणावळा रेल्वेमार्ग फुल्ल!' ८८% क्षमतेने धावणाऱ्या मार्गावर नव्या लोकल फेऱ्यांना ब्रेक, रेल्वे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान

-प्रसाद कानडेपुणे : पुणे-लोणावळा लोहमार्गाची क्षमता संपुष्टात आली असून, सध्या या मार्गावर क्षमतेच्या ८८ टक्के रेल्वे धावत आहेत. यामुळे नवीन लोकल सुरू करणे कठीण झाले असून, रेल्वेचे वेळापत्रक आणि देखभालीच्या कामावरही याचा गंभीर परिणाम होत आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मुंबई-चेन्नई सुवर्ण चतुष्कोण मार्गावरील हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. रेल्वेच्या एप्रिल २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, या मार्गावर देखभाल-दुरुस्तीच्या वेळेसह क्षमतेचा सरासरी वापर ८८ टक्के होत आहे. त्यामुळे या मार्गावर तातडीने नवीन रेल्वे सुरू करणे किंवा लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्याचे मोठे आव्हान रेल्वे प्रशासनासमोर आहे.पुणे-लोणावळा मार्गावर दररोज सरासरी १५८ेरेल्वे धावतात..पुणे-लोणावळा मार्गाचा उपलब्ध क्षमतेच्या जवळपास ८८ टक्के वापर होत आहे. सुरक्षित रेल्वे वाहतुकीसाठी रुळाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ब्लॉक घेणे अनिवार्य आहे. तो घेतला देखील जातो. प्रवासी रेल्वे वेळेवर धावण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत- हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.रेल्वे सेवेवर काय परिणाम?रेल्वे प्रवाशांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे, मात्र लोहमार्गावर जागा नसल्यामुळे लोकलच्या नवीन फेऱ्या वाढवता येत नाहीत. सणासुदीला किंवा गर्दीच्या वेळी विशेष गाड्या सोडताना प्रशासनाची दमछाक होते.क्षमतेपेक्षा जास्त रेल्वे धावत असल्याने एका गाडीला विलंब झाला, तरी पाठीमागून येणाऱ्या सर्व रेल्वेंना उशीर होतो. एखाद्या रेल्वेला प्राधान्य देताना दुसऱ्या रेल्वेतील प्रवाशांवर अन्याय होतो..सुरक्षित रेल्वे वाहतुकीसाठी ट्रॅक, ओव्हरहेड वायर आणि सिग्नलिंग यंत्रणेच्या नियमित देखभालीसाठी पुरेसा ‘ब्लॉक’ मिळणे आवश्यक असते. मात्र सतत रेल्वे धावत असल्याने देखभालीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. यामुळे अचानक तांत्रिक बिघाड होऊन वाहतूक ठप्प होते.लोकल आणि प्रवासी रेल्वे वेळेवर सोडण्याच्या दबावामुळे अनेकदा मालगाड्या लूप लाइनवर थांबवून ठेवाव्या लागतात..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.नवीन लोकल फेऱ्यावाढवणे अशक्यप्रवाशांची संख्या वाढत असूनही, लोहमार्गावर जागा नसल्याने नवीन गाड्या सोडणे रेल्वे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.देखभाल आणि दुरुस्तीसाठीवेळ कमीसततच्या वाहतुकीमुळे ट्रॅक आणि सिग्नलिंगच्या देखभालीसाठी पुरेसा 'ब्लॉक' मिळत नाही, ज्यामुळे तांत्रिक बिघाड वाढतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.