पुणे

Pune Lonavala Railway: 'पुणे-लोणावळा रेल्वेमार्ग फुल्ल!' ८८% क्षमतेने धावणाऱ्या मार्गावर नव्या लोकल फेऱ्यांना ब्रेक, रेल्वे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान

New local train services difficult on Pune Lonavala corridor: पुणे-लोणावळा मार्गावर क्षमतेचा ८८ टक्के वापर; नवीन लोकल, विशेष गाड्या आणि देखभाल कामांसमोर मोठा अडथळा
Rail Traffic Surge Puts Pressure on Pune-Lonavala Corridor

Rail Traffic Surge Puts Pressure on Pune-Lonavala Corridor

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-प्रसाद कानडे

पुणे : पुणे-लोणावळा लोहमार्गाची क्षमता संपुष्टात आली असून, सध्या या मार्गावर क्षमतेच्या ८८ टक्के रेल्वे धावत आहेत. यामुळे नवीन लोकल सुरू करणे कठीण झाले असून, रेल्वेचे वेळापत्रक आणि देखभालीच्या कामावरही याचा गंभीर परिणाम होत आहे.

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