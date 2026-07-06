मोठी बातमी! पुण्याचा मुंबईशी संपर्क तुटला, एसटी वाहतूक पूर्णपणे बंद, मुसळधार पावसाचा फटका...

मुंबई, पुणे आणि घाटमाथा परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, पुणे-मुंबई मार्गावरील वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक परिसरात दरड कोसळल्याने मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. तसेच, मुंबई-पुणे जुना महामार्गही बंद करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि मुंबईदरम्यानची एसटी बस सेवा पुढील आदेश येईपर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत असून, अनेकांना आपले प्रवासाचे नियोजन बदलावे लागत आहे..राज्य परिवहन महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी पुण्याहून मुंबईकडे रवाना झालेल्या चार एसटी बस उर्से टोलनाका परिसरात अडकल्या होत्या. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर या सर्व बस सुरक्षितपणे पुन्हा पुण्याकडे परत पाठवण्यात आल्या आहेत. रस्ता पूर्णपणे सुरक्षित होईपर्यंत प्रवास टाळावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन एसटी प्रशासनाने केले आहे..Mumbai Rain : मुंबईतील पावसाचा फटका लोकल सेवेला; तिन्ही मार्गावरील वाहतूक १५ ते २० मिनिटं उशीराने... .दरम्यान, हवामान विभागाने मुंबई, पुणे, कोकण किनारपट्टी आणि घाटमाथा परिसरासाठी पुढील दोन दिवसांचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, शहरासाठी यलो अलर्ट कायम ठेवण्यात आला आहे. अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..पावसाचा हाहाकार! मिसिंग लिंकवर दरड कोसळली, 'मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे', मुंबई-गोवा महामार्गासह अनेक घाट रस्ते बंद.सततच्या पावसामुळे प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि एसटी विभाग सतर्क असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचनांनुसारच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.