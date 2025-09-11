नेपाळमध्ये मुंबई-पुण्यातील पर्यटक अडकले, २१ ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश; सुटकेसाठी सरकारकडे विनंती

नेपाळमध्ये गेल्या आठवड्याभरापासून आंदोलनामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झालीय. आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणानंतर देशात जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटना घडतायत. यातच पंतप्रधान केपी ओली यांनी राजीनामा देत देशातून पलायन केलंय. तर अनेक मंत्र्यांची घरं जाळण्यात आली आहेत. अशा स्थितीत भारतातून पर्यटनाला गेलेले अनेक पर्यटक नेपाळमध्ये अडकून पडले आहेत. यामध्ये पुणे-मुंबईतील अनेक जणांचा समावेश आहे. पुणे-मुंबईतून २३ जण नेपाळमध्ये पर्यटनाला गेले होते. विमान रद्द झाल्यानं ते आता हॉटेलमध्येच अडकले आहेत. त्यांनी मदतीसाठी भारत सरकारकडे विनंती केलीय..नेपाळला पर्यटनासाठी ४ सप्टेंबरला पुण्यातून २३ जण गेले होते. यात २१ जण ज्येष्ठ नागरिक असल्याची माहिती समोर आलीय. गेल्या ४ दिवसांपासून नेपाळमध्ये हिंसाचाराचा भडका उडालाय. त्यांनी मदतीसाठी भारत सरकारला विनंती केली आहे. हॉटेलमध्ये अडकलेले पर्यटक भीतीच्या छायेखाली आहेत..राज्यपालांकडे ४ वर्षांपासून विधेयक मंजुरीसाठी पडून, हे खोटं कसं म्हणता? सरन्यायाधीशांचा केंद्र सरकारला सवाल.एका पर्यटकानं सांगितलं की, पुण्याहून नेपाळला ४ सप्टेंबरला आम्ही आलो. तिथून ८ तारखेला काठमांडूत आलो असताना तिथं कर्फ्यू लागला. यामुळे बसमधून रस्त्यातच उतरावं लागलं. तिथून चालत हॉटेलपर्यंत जावं लागलं. आमचं १० तारखेला दिल्लीचं तिकिट होतं, विमान रद्द झालं. आम्ही २३ पैकी २१ जण ज्येष्ट नागरिक आहोत. आम्ही वयस्कर असून आम्हाला मदत करावी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.