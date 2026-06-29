Nasrapur Case Verdict Pune: ''आता फासावर चढा.. वय नव्हे, क्रूरता महत्त्वाची'' निकालपत्र वाचून दाखवताना कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?

Bhimrao Kamble Death Penalty: पुण्यातल्या नसरापूर येथे १ मे रोजी भीमराव कांबळे या ६५ वर्षीय नराधमाने एका साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिचा निर्घृणपणे खून केला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी कमी वेळेत तपास पूर्ण करुन कोर्टात दोषारोपत्र दाखल केलं होतं. पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने २५ जून २०२६ रोजी या आरोपीला या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले होते. आज सोमवार, दि. २९ जून रोजी या प्रकरणाचा निकाल कोर्टाने दिला. कोर्टाने आरोपी भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा दिली असून ''आता फासावर चढा'' असे शब्द न्यायाधीशांनी वापरल्याची माहिती आहे..Savatsada Waterfall Update : पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! अखेर परशुराम घाटातील प्रसिद्ध 'सवतसडा धबधबा' प्रवाहित; पाहा मनमोहक दृश्य, चिपळुणात धुवांधार.कोर्टात नेमकं काय घडलं?पुणे सत्र न्यायालयात स्पेशल फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे न्यायाधीश एम. आर. साळुंके यांनी नसरापूर प्रकरणाचा निकाल दिला. निकालपत्र वाचून दाखवताना कोर्टाने देशातील विविध १२ खटल्यांचा दाखल देत ही केस गंभीर आहे, याचा वारंवार पुनरुच्चार केला. पोलिसांनी केलेल्या तपासामुळे आरोपीचे सर्वच्या सर्व सात गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. आरोपीने हा गुन्हा अतिशय थंड डोक्याने प्लॅन करुन केला असल्याचं कोर्टाने म्हटलं. बशर अली केसमध्येही अशी घटना घडल्याचं कोर्टाने म्हटलं. शिवाय घटना किती क्रूर आहे, घटनेत किती निर्घृणपणे मारण्यात आलं आहे, याचा समाजावर कसा परिणाम झाला, आहे हेपण विचारात घेतल्याचं न्यायधीशांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ केसचा दाखला सरकारी वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान दिला होता. त्या प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायाधीशांनी निकालपत्र वाचून दाखवताना पुढे म्हटलं की, घटना अत्यंत क्रूर होती पीडितेला किती क्रूरपणे मारण्यात आलं याचा विचार करून शिक्षा सुनावण्यात येत आहे. ''संविधानाच्या चौकटीत राहून कायद्याच्या सर्व बाबी तपासल्या आहेत. देशातील यापूर्वीच्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ही केस दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे, असं आम्हाला वाटतं. आजवरच्या अशा अत्याचाराच्या केसेसमध्ये फाशीच्या शिक्षा झालेल्या आहेत.'' असं कोर्टाने म्हटलं..Ajwain Benefits: दररोज जेवणात हा छोटासा पदार्थ खाल्ल्यास शरीराला मिळू शकतात जबरदस्त फायदे !.कोर्टाची निरीक्षणे..गुन्ह्याचा प्रकार विचारता घेता हा दुर्मिळ गुन्हा आहे पोलिसांनी खूप चांगला तपास केला आहे, ते अभिनंदनास पात्र आहेत सरकार पक्ष आणि बचाव पक्ष यांच्या सहकार्यामुळे 11 ते 5 या वेळेत काम करून 16 दिवसांत जबाब आणि साक्षी पुरावे तपासता आले तपास यंत्रणेने पुरावे नष्ट होण्यासाठी ते जमा केले वेळेत न्याय मिळाला नाही की लोक पर्याय शोधतात या निकालाच्या माध्यमातून लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.