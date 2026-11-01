Pune Rain Update : पुण्यात पुन्हा पावसाचा जोर वाढला! औंधमध्ये जोरदार सरी, शहरातील अनेक भागांत पाऊस; पुणेकरांनी तारांबळ

पुणे : पुणेकरांना नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच पावसाचा सामना करावा लागत आहे. रविवारी (१ नोव्हेंबर) पहाटे शहरातील काही भागांत जोरदार पाऊस झाला. त्यानंतर सायंकाळी पुन्हा औंध परिसरात पावसाचा जोर वाढला. शहराच्या इतर भागांतही पावसाच्या सरी कोसळल्या. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची धावपळ झाली असून, काही ठिकाणी जनजीवनावरही परिणाम झाला आहे. ऐन हिवाळ्याच्या सुरुवातीला पावसाने हजेरी लावल्याने पुणेकरांना अनपेक्षितपणे पावसाचा सामना करावा लागत आहे..पहाटेच्या सुमारास धायरी, आंबेगाव आणि सिंहगड रस्ता परिसरात पावसाचा जोर अधिक होता. सकाळी साडेसहापर्यंत या भागांत पाऊस सुरू असल्याची माहिती आहे. सुसगाव परिसरातही जोरदार सरी कोसळल्या. याशिवाय सुस रोड, पाषाण, बाणेर, बावधन, वारजे, औंध आणि नांदेड सिटी परिसरातही पावसाची नोंद झाली. मात्र, संपूर्ण शहरात एकाच वेळी मुसळधार पाऊस झाला नसून, काही भागांतच त्याचा जोर अधिक होता..Pune Solapur Highway: कदमवाकवस्तीत सेवा रस्त्यालगत कचरा; अपघातांचे सत्र अन् साथीच्या आजारांचा धोका, नागरिक संतप्त.दरम्यान, पावसामुळे पुण्यातील बहुप्रतीक्षित मेट्रो लाईन-३ च्या कामाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. येत्या ३ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शिवाजीनगर ते मान-हिंजवडी मेट्रो मार्गाचं लोकार्पण होणार आहे. मात्र, उद्घाटनाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना मान मेट्रो स्टेशनच्या आवारात पावसाचं पाणी गळत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे..नव्या मेट्रो स्टेशनमध्येच पाणी गळत असल्याचं समोर आल्याने प्रवाशांकडून कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उद्घाटनापूर्वीच अशी त्रुटी दिसून आल्याने संबंधित यंत्रणेच्या कामकाजावरही चर्चा सुरू झाली आहे. पीएमआरडीएच्या नियोजनाबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत..Pune Metro: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मेट्रो मार्गिका ३ च्या तिकीट दरांची घोषणा; ३ नोव्हेंबरला मोदींच्या हस्ते उद्घाटन.विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर महिन्यात पुण्यात पावसाचं प्रमाण अत्यंत कमी होतं. भारतीय हवामान विभागाच्या शिवाजीनगर केंद्रानुसार, ऑक्टोबरमध्ये अवघ्या १.७ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली होती. मात्र, नोव्हेंबरच्या पहिल्याच दिवशी शहरातील विविध भागांत पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे पावसाच्या या बदलत्या स्थितीचा परिणाम दैनंदिन व्यवहारांवर होताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.