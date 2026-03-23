Pune Railway Workshop: ‘वंदे भारत’च्या चाकांना पुण्यात मिळणार आकार; लवकरच २१ कोटींची लेथ मशिन दाखल, रेल्वेची चाके सुस्थितीत राहणार!

पुणे: देशातील गतिमान रेल्वे म्हणून ओळख असलेल्या 'वंदे भारत' एक्स्प्रेसच्या चाकांसाठी पुण्यात पहिल्यांदाच 'टँडम व्हील लेथ मशिन' दाखल होत आहे. या मशिनमुळे 'वंदे भारत'च्या चाकांचा आकार बदलल्यानंतर त्यांना पूर्वस्थितीत आणणे सोपे होणार आहे. सततच्या वापरामुळे व घर्षणामुळे चाकांचा आकार बदलतो. याचा परिणाम रेल्वेची गती व प्रवासी सुरक्षेवर होतो. हे टाळण्यासाठी चाकांचा आकार योग्य स्थितीत राहावा, याकरिता या मशिनचा वापर होणार आहे. २१ कोटी रुपये या मशिनची किंमत असून, घोरपडी येथील डेपोत त्याचा वापर केला जाणार आहे..रेल्वे गाड्या सतत धावत असल्याने व चाकाच्या घर्षणामुळे चाकांच्या आकारमानात बदल होतो. साधारणपणे दीड ते दोन लाख किलोमीटर रेल्वेचा प्रवास झाल्यावर संबंधित रेल्वेच्या चाकांवर त्याचा परिणाम जाणवतो. चाकाचा व्यास किंवा त्याचा उतार ठराविक मर्यादेपेक्षा (५ मिमी ते १० मिमी पेक्षा जास्त) बदलतो, तेव्हा तो पुन्हा पूर्वस्थितीत आणणे आवश्यक असते. अन्यथा रेल्वेचा अपघात होण्याची शक्यता असते. सुमारे १ वर्षांत वंदे भारतच्या चाकाच्या आकारावर परिणाम होतो. अशा वेळी चाकांना पूर्वस्थितीत आणणे अनिवार्य असते..आकार बदलल्याचा धोकाचाकाचा आकार बिघडला तर रेल्वे धावताना 'धड-धड' असा मोठा आवाज येतो. डब्यात बसलेल्या प्रवाशांना सतत हादरे जाणवतात.रेल्वेची चाके पूर्णपणे सपाट नसून, ती थोडी शंकूच्या आकाराची असतात. हा आकार चाकांना रुळावर घट्ट पकड ठेवण्यास मदत करतो. विशेषतः वळणांवर. जर हा 'कोन' बिघडला, तर वेगाने जाणारी गाडी रुळावरून खाली उतरण्याचा म्हणजे अपघाताचा धोका वाढतो.चाके झिजतात व रुळदेखील लवकर खराब होतो, तसेच रुळांना तडे जाण्याचा धोकादेखील असतो.चाकांचा आकार अचूक नसेल तर रुळांशी होणारे घर्षण वाढते. घर्षण वाढल्यामुळे इंजिनला गाडी ओढण्यासाठी जास्त शक्ती लावावी लागते, परिणामी वीज किंवा डिझेलचा वापर वाढतो.चाकांचा पृष्ठभाग समतोल नसेल, तर ब्रेक लावताना ते सर्व चाकांवर समान प्रमाणात लागत नाहीत. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत गाडी थांबायला उशीर होऊ शकतो, जे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे..पुण्यात 'टँडम व्हील लेथ' मशिन दाखल होणे, ही महत्त्वाची बाब आहे. यामुळे चाकांची स्थिती योग्य करण्यासाठी आम्हाला गाडीचे डबे अथवा चाके वेगळे करण्याची गरज नाही. दोन महिन्यांत ही यंत्रणा कार्यरत होईल. यासाठी घोरपडी डेपोत विशेष व्यवस्था केली जात आहे. महिन्याला १२० चाकांवर काम केले जाईल.- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.आकार बदलण्याची मुख्य कारणेरेल्वेला अचानक ब्रेक लावल्यामुळे चाकांचा काही भाग घासला जातो. तिथे सपाट भाग तयार होतो. परिणामी रेल्वे धावताना मोठा आवाज येतो.वळणांवर चाकांच्या कडा रुळांना घासल्या जातात. परिणामी चाकांचा आकार बदलतो.उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे व पावसाळ्यात ओल्या रुळांमुळे होणारे घर्षण हेदेखील कारणीभूत ठरते..ही आहेत वैशिष्ट्येएकाच वेळी दोन एक्सेल म्हणजेच चार चाकांवर काम केले जाते. अन्य मशिनच्या तुलनेत याचा वेग अधिक आहे.पूर्णपणे संगणकीय प्रणालीच्या वापरामुळे चाकांचा व्यास आणि आकार मायक्रॉनमध्ये अचूक राखला जातो.ही मशिन जमिनीच्या खाली बसवलेली असते. त्यामुळे रेल्वेचा डबा किंवा चाके बाहेर न काढता, गाडी थेट ट्रॅकवरून या मशिनवर उभी करून चाकांचे आकारमान योग्य ठेवण्याचे काम केले जाते.आपत्कालीन ब्रेक लावल्यामुळे चाकांवर पडणारे 'फ्लॅट स्पॉट्स' (सपाट भाग) ही मशिन अत्यंत वेगाने काढून टाकते. त्यामुळे गाडीचा आवाज कमी होतो, हादरा कमी बसतो, प्रवासात आवाज येत नाही.घर्षणाने खराब झालेली चाके पुन्हा नव्यासारखी होतात.