Pune University News: डीटीएलच्या प्रश्नपत्रिकेचा ‘कॉपी-पेस्ट’ कारनामा; पुणे विद्यापीठाचा भोंगळ कारभार पुन्हा उघड, पुस्तकातील आठही प्रश्न जसेच्या तसे..

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाचा भोंगळ कारभार आणि पेपर काढणाऱ्या प्राध्यापकांची बौद्धिक दिवाळखोरी पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. 'डिप्लोमा इन टॅक्सेशन लॉ' (डीटीएल) अभ्यासक्रमाचा १०० गुणांचा पेपर चक्क एका खासगी प्रकाशनाच्या पुस्तकातून जसाच्या तसा 'कॉपी-पेस्ट' केल्याचा प्रताप समोर आला आहे. .सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे १५ मे रोजी 'डिप्लोमा इन टॅक्सेशन लॉ' या पदविका अभ्यासक्रमाची 'बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी' या विषयाची परीक्षा झाली. २०२५ च्या नवीन परीक्षा पद्धतीनुसार १०० गुणांसाठी पहिल्यांदाच पेपर घेतला. मात्र, विद्यापीठातर्फे काढलेला पेपर एका खासगी प्रकाशकाच्या 'लॉयर्स कंपॅनियन ऑन बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी फॉर डीटीएल' या पुस्तकातून जसाच्या तसा कॉपी केला. .या प्रश्नपत्रिकेत विचारलेले आठही प्रश्न याच पुस्तकातून उचलले आहेत. एवढेच नव्हे तर, हेच आठ प्रश्न २०२३ मध्ये डीईएस श्री नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालयात झालेल्या याच विषयाच्या अंतर्गत परीक्षेतही विचारले होते. त्यामुळे विद्यापीठाने पेपर सेट करताना कोणते निकष लावले? पेपर काढण्याची जबाबदारी ज्या प्राध्यापकांवर होती, त्यांनी फक्त एका पुस्तकाची पाने उलटून पेपर काढण्याचे काम केले का, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. .विद्यार्थी म्हणाले, ''विद्यापीठाच्या मुख्य परीक्षेत जर एका खासगी प्रकाशनाच्या पुस्तकातून शंभर टक्के पेपर छापून येणार असेल, तर आम्ही वर्षभर इतर संदर्भग्रंथ का वाचायचे? हा प्रकार म्हणजे आमच्या अभ्यासाची आणि गुणवत्तेची क्रूर थट्टा आहे.''.एका विशिष्ट प्रकाशनाच्या पुस्तकातून आणि जुन्या प्रश्नपत्रिकेतून शंभर टक्के पेपर कॉपी करणे, हे पेपर सेटर्सच्या बौद्धिक आळशीपणाचे आणि टोकाच्या बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. अशा प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन कसे होणार? कुलगुरूंनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून संबंधितांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकावे.- प्रा. सुभाष शहाणे, प्राध्यापक..डिप्लोमा इन टॅक्सेशन लॉ (डीटीएल) अभ्यासक्रमाची शुक्रवारी (ता. १५) झालेल्या 'बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी' विषयाची प्रश्नपत्रिका आणि संबंधित प्रकाशन संस्थेच्या पुस्तकातील प्रश्नांची शहानिशा केली जाईल. त्यानंतर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.- डॉ. आर. एस. तलवारे, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ