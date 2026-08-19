Pune Minor Vetal Tekdi Crime : पुण्यात वेताळ टेकडीवर अल्पवयीन तरुणाचा खून; डोक्यावर धारदार शस्त्राने वार

Vetal Tekdi Crime News : पुण्यातील वेताळ टेकडी अर्थात एआरएआय टेकडीवर एका अल्पवयीन तरुणाचा खून झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या तरुणाच्या डोक्यावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आल्याचे प्राथमिक माहिती आहे..ही घटना मध्यरात्री किंवा आज पहाटेच्या सुमारास घडली असावी, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. पूर्ववैमनस्यातून या अल्पवयीन तरुणाची हत्या करण्यात आली असण्याची शक्यता पोलिसांकडून तपासली जात आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून, मृत्यू नेमका कोणत्या परिस्थितीत झाला, याचा तपास सुरू आहे. अल्पवयीन मुलाच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..Pune Airport Missing Youth : दुबईहून दिल्लीला निघालेला तरुण पुणे विमानतळावरुन बेपत्ता; कुटुंबीयांची पोलिसांकडे धाव,शोध सुरू.पुण्यात गेल्या काही काळात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेने पुन्हा एकदा शहरातील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.