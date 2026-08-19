पुणे

Pune Minor Vetal Tekdi Crime : पुण्यात वेताळ टेकडीवर अल्पवयीन तरुणाचा खून; डोक्यावर धारदार शस्त्राने वार

Pune Crime News : पुण्यातील वेताळ टेकडीवर अल्पवयीन तरुणाचा खून झाल्याची घटना समोर आली आहे. तरुणाच्या डोक्यावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आले असून पोलिस तपास सुरू आहे.
Pune Minor Vetal Tekdi Crime news

Pune Minor Vetal Tekdi Crime news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Vetal Tekdi Crime News : पुण्यातील वेताळ टेकडी अर्थात एआरएआय टेकडीवर एका अल्पवयीन तरुणाचा खून झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या तरुणाच्या डोक्यावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आल्याचे प्राथमिक माहिती आहे.

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