Pune Video : पुण्यात भाषेवरून राडा! “मराठी बोलणार नाही" म्हणणाऱ्या गुजराती तरुणाला हात जोडून मागायला लावली माफी, व्हिडिओ व्हायरल

Pune Viral Video : सोशल मीडियावर रोजच कोणता ना कोणता भाषा वादचा व्हिडिओ व्हायरल होतो. कधी मराठीसाठी मारामारी, कधी हिंदीसाठी राडा...आता यात पुण्यातून एक नवाच व्हिडिओ समोर आला आहे. यात एक गुजराती तरुण पार्किंगवाल्याशी भांडण काढतो आणि थेट "मी मराठी बोलणार नाही, मी गुजराती आहे" असं जाहीरपणे सांगतो. बस्...यानंतर जे घडलं ते पाहून अनेकांचा पारा चढला.व्हिडिओमध्ये दिसतंय की, पुण्याच्या एका रस्त्यावर हा तरुण आपली गाडी पार्क करतो. पार्किंगचा चार्ज देण्यासाठी सुट्टे पैसे नसल्याने पार्किंग चालकाशी त्याचा वाद सुरू होतो. पार्किंगवाला मराठीत बोलतो, पण हा तरुण हिंदीतच उत्तरं देत राहतो. "मला मराठी येत नाही, मी गुजरातीआहे," असं तो वारंवार म्हणतो. यावर आजूबाजूला जमलेल्या काही स्थानिक तरुणांचा राग अनावर होतो..Whatsapp Call Recording : खुशखबर! आता व्हॉट्सअॅपवरही करता येणार कॉल रेकॉर्डिंग; पण कसं? पाहा एका क्लिकवर."इथे पुण्यात राहायचं तर मराठी शिकायला काय हरकत आहे?" असा सवाल करत त्यांनी या गुजराती तरुणाला घेरलं. वाद इतका वाढला की, शेवटी त्याला हात जोडून "सॉरी, मी चुकीच बोललो" अशी माफी मागायला भाग पाडलं गेलं.हा संपूर्ण प्रकार मोबाईलमध्ये कैद झाला आणि काही तासांतच तो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला.हा व्हिडिओ नेमका पुण्यातील कोणत्या भागातील आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही..Viral Video : "भारतात सुट्टीसाठी भीक मागावी लागते, सिंगापूरमध्ये 'लीव्ह' फक्त सांगायची"! वर्क कल्चरची तफावत उघड करणारा व्हिडिओ व्हायरल.पण 'मराठी भाषा' आणि 'स्थानिक अस्मिता' यावरून पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा रंगली आहे. काहींनी या तरुणाच्या भावनांचा आदर करावा, असं मत मांडलं तर काहींनी महाराष्ट्रात राहायचं तर मराठी बोलायलाच हवी असा आग्रह धरला आहे.सध्या हा व्हिडिओ फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि एक्सवर वाऱ्यासारखा पसरतोय. कितीही वर्षे लोटली तरी 'भाषा' हा विषय कधीच थंड होत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. आता पोलिस या प्रकरणी काही कारवाई करणार का, हे पाहणं महत्वाच ठरणार आहे.