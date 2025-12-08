Trending News

Viral Video : "भारतात सुट्टीसाठी भीक मागावी लागते, सिंगापूरमध्ये ‘लीव्ह’ फक्त सांगायची"! वर्क कल्चरची तफावत उघड करणारा व्हिडिओ व्हायरल

Saisimran Ghashi
Singapore Trending Video : सिंगापूरला नोकरी करणाऱ्या एका भारतीय तरुणाच्या इंस्टाग्राम रीलने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. अमन नावाच्या या तरुणाने भारत आणि सिंगापूरमधल्या कामाच्या संस्कृतीतला मोठा फरक सोप्या शब्दांत सांगितला आणि लाखो भारतीयांनी सुद्धा यावर डोलावली आहे.

