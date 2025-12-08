Viral Video : "भारतात सुट्टीसाठी भीक मागावी लागते, सिंगापूरमध्ये ‘लीव्ह’ फक्त सांगायची"! वर्क कल्चरची तफावत उघड करणारा व्हिडिओ व्हायरल

Singapore Trending Video : सिंगापूरला नोकरी करणाऱ्या एका भारतीय तरुणाच्या इंस्टाग्राम रीलने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. अमन नावाच्या या तरुणाने भारत आणि सिंगापूरमधल्या कामाच्या संस्कृतीतला मोठा फरक सोप्या शब्दांत सांगितला आणि लाखो भारतीयांनी सुद्धा यावर डोलावली आहे..“भारतात रजा हवी असेल तर काका आजारी, आई हॉस्पिटलमध्ये आहे, नातेवाईक येणार...असली कारणं शोधावी लागतात. रजा मागणं म्हणजे भीक मागण्यासारखं वाटतं. पण सिंगापूरमध्ये? फक्त मेल टाकतो ‘मी सोमवार ते बुधवार सुट्टीवर आहे.’ बस! कोणी प्रश्न विचारत नाही, गिल्टही येत नाही,” असं अमन म्हणतो..Viral : अश्लीलपणा सुरुय! 19 मिनिट 34 सेकंदनंतर छोट्या मुलाचा 'त्या' मुलीसोबत व्हिडिओ व्हायरल; यूजर्स म्हणाले, वय 15 अन् काम 25 चं.तो पुढे म्हणाला, सिंगापूरमध्ये संध्याकाळी ६ वाजले की फोन माझा असतो, बॉसचा नाही. रात्री ८ वाजेपर्यंत ऑफिसात बसलात तर लोक म्हणतात, ‘अरे, तुला एक्स्प्लॉइट करतायत का?’ पण भारतात मात्र रात्री ९-१० वाजेपर्यंत बसलात तर बॉसच्या डोळ्यात तुम्ही डेडिकेटेड दिसताअमनच्या या रीलखाली हजारो कमेंट्स आल्या. एकाने लिहिलं, भारतीय टॉक्सिक वर्क कल्चर अगदी खरं आहे. मी पण रोज याच स्ट्रेसमध्ये जगतो. दुसऱ्याने म्हणालं, हे बघितल्यावर परदेशात जाण्याची इच्छा अजून स्ट्रॉंग झाली..NUMEROLOGY JOBS : तुमची जन्मतारीखच सांगते, तुम्हाला कोणत्या क्षेत्रात मिळेल झटपट यश..मूलांकाप्रमाणे जाणून घ्या बेस्ट नोकरीबद्दल.यापूर्वी जर्मनीत नोकरी करणाऱ्या एका भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनेही असाच अनुभव शेअर केला होता. तो म्हणाला, “भारतात सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत काम, मग आरामात घरी. सुट्टी हवी? सांगा आणि जा. भारतात तर ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ (work life balance) हा शब्द ऐकायलाही मिळत नव्हता." या दोन्ही पोस्ट्समुळे ऑनलाइन एकच चर्चा रंगली आहे भारतातल्या अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना नेहमी उपलब्ध म्हणजे always available राहण्याची अपेक्षा करतात, तर परदेशात मात्र ‘ट्रस्ट’वर विश्वास ठेवला जातो. कर्मचारी प्रौढ म्हणून वागवले जातात, लहान मुलं नाहीत.आता प्रश्न हा आहे की आपली कामाची संस्कृती कधी बदलेल? की भारतीय कर्मचाऱ्यांना परदेशात जाऊनच शांत आयुष्य जगता येईल? आणि तसं करायचं म्हटल तर ते प्रत्येकाला शक्य आहे का...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.