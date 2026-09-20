Rajgad ST Bus: राजगड तालुक्यात एसटीचा खोळंबा; बस बंद पडल्याने ८० प्रवाशांना चार तास ताटकळावे लागले

-मनोज कुंभारवेल्हे,(पुणे): मार्गासनी(ता.राजगड)येथे दुर्गम भागातील गृहिणी एसटी रविवार (ता. 20) रोजी बंद पडल्यामुळे सुमारे 80 प्रवाशांना चार तास रखडावे लागल्याने मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. अखेर घिसर ते भोर आगाराकडे जाणारी एसटी बस स्वारगेटकडे वळवल्यानंतर प्रवाशांना पुण्याकडे जाण्याची सोय झाली..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.एसटीतील प्रवाशी गणेश भुरुक यांनी सांगितले,'राजगड तालुक्यातील गृहीणी येथुन सकाळी सात वाजता गृहीणी स्वारगेट गाडी निघाली वाटेत भट्टी खिंड येथे आल्यानंतर गाडी बंद पडली दोन तासांनतर वाहक आणि चालक यांनी प्रयत्न केल्यानंतर गाडी सुरु केली त्यानंतर पुढे मार्गासनी येथे आल्यानंतर पुन्हा गाडीमध्ये बिघा़ड झाला व पुन्हा गाडी बंद पडली त्यानंतर मार्गासनी येथे सकाळी ११.३० वाजेपर्यत प्रवाशी या ठिकाणी रखडले होते. .सुमारे चार तासानंतर घिसर ते भोर गा़डी आली यामध्ये सर्व ८० प्रवाशांना बसविण्यात आले व पुढे तीच गाडी प्रसासनाकडुन स्वारगेटकडे वळविली. प्रवासी रविंद्र भुरुक म्हणाले भोर आगाराकडुन राजगड तालुक्याला गाड्यां सोडल्या जातात,या सर्व गाड्या नादुरुस्त पाठविल्या जातात.वारंवार रस्त्यातच गाड्या बंद पडत आहेत,गृहीणी,कुंबळे,भुतोंडे कडे जाताना वाटेत घाट रस्ता येत आहे..नादुरुस्त गाड्या येत असल्याने या ठिकाणी गाड्या गरम होऊन बंद पडतात.भोर आगाराकडुन नादुरुस्त गाड्या गृहीणी, कुंबळे,भुतोंडे या परिसरात पाठविल्या जातात.तर कुंबळे,गुंजवणे,घिसर गाडया बंद आहेत.त्यामुळे परिसरातील नागरिकांची गैरसोय होत आहे.तर भोर आगाराकडुनयेणा-या गाडयांचे वेळापत्रक कोलमडले असुन कोणतीही गाडी वेळेत येत नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहे..राजगड तालुक्यातुन अंदाजे ५०० विद्यार्थ्यांनी पास काढले आहेत तर विद्यार्थीनीना मोफत पास दिले आहेत.भुतोंडे,गुंजवणे,कुंबळे गाड्या बंद असल्याने येथील विद्यार्थ्यांनी काढलेले पास वाया जात आहेत.तरी विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणुक होत आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...गुंजवणे गाडी बंद असल्याने किल्ले राजगडकडे जाणा-या पर्यटकांचे हाल होत आहेत तर स्थानिक प्रवाशी व कामगार यांचे देखील हाल होत आहेत.या परिसरातील नागरिकांना किल्ले राजगड ते मार्गासनी पायी प्रवास करावा लागत आहे.गुंजवणी गाडी लवकर सुरु करावी अशी मागणी गुंजवणेचे सरपंच गुलाब रसाळ यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.