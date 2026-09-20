पुणे

Rajgad ST Bus: राजगड तालुक्यात एसटीचा खोळंबा; बस बंद पडल्याने ८० प्रवाशांना चार तास ताटकळावे लागले

Rajgad ST Bus Breaks Down 80 Passengers Stranded For Four Hours: नादुरुस्त एसटीमुळे दुर्गम भागातील प्रवाशांचे हाल; चार तास खोळंबा, विद्यार्थ्यांचे पास वाया जाऊन आर्थिक पिळवणूक
ST Bus Breakdown In Rajgad Leaves 80 Passengers Stranded For Four Hours Bus Service Disrupted In Rural Pune

ST Bus Breakdown In Rajgad Leaves 80 Passengers Stranded For Four Hours Bus Service Disrupted In Rural Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-मनोज कुंभार

वेल्हे,(पुणे): मार्गासनी(ता.राजगड)येथे दुर्गम भागातील गृहिणी एसटी रविवार (ता. 20) रोजी बंद पडल्यामुळे सुमारे 80 प्रवाशांना चार तास रखडावे लागल्याने मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. अखेर घिसर ते भोर आगाराकडे जाणारी एसटी बस स्वारगेटकडे वळवल्यानंतर प्रवाशांना पुण्याकडे जाण्याची सोय झाली.

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