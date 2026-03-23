Ramdas Athawale: चार राज्यांत विधानसभा लढविणार: मंत्री रामदास आठवले; पश्चिम बंगालमध्ये सर्वच जागांवर भाजपला पाठिंबा देणार!

पुणे : ''रिपब्लिकन पक्ष हा सर्व जाती-धर्मांचा, समाजातील उपेक्षित वर्गाचा, तरुणांचा, महिलांचा पक्ष असून, त्याला सर्वसमावेशक स्वरूप देण्याचे कार्य हाती घेणार आहे. तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरी या राज्यांत रिपब्लिकन पक्ष विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे करणार आहे,'' अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वच जागांवर भाजपला पाठिंबा देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..पत्रकार परिषदप्रसंगी प्रदेशाध्यक्ष राजाभाऊ सरोदे, पुणे शहर अध्यक्ष संजय सोनवणे, सरचिटणीस गौतम सोनवणे, बाळासाहेब जानराव, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, चंद्रकांता सोनकांबळे, हिमाली कांबळे आदी उपस्थित होते. यावेळी हुलगेश चलवादी यांच्यासह अनेकांनी रिपब्लिकन पक्षामध्ये प्रवेश केला.. आठवले म्हणाले, ''रिपब्लिकन पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला महायुतीकडून जागा मिळाल्या नसल्या तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेची एक जागा, दोन महामंडळाचे अध्यक्षपद आणि पुरेशा प्रमाणात महामंडळांची सदस्य पदे देण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली आहे..'' उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत बोलताना ते म्हणाले, ''मला घातपाताची शक्यता वाटत नाही. मात्र, या अपघाताची सखोल चौकशी व्हावी, संबंधित विमान कंपनीवर कठोर कारवाई व्हावी.'' भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर ते म्हणाले, ''राज्यातील सर्वच भोंदू बाबांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, खरात याच्या गुन्ह्यांची व्याप्ती बघता त्याला कठोर शिक्षा व्हावी,'' अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.