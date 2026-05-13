Baramati Plane Crash: बारामतीमध्ये पुन्हा विमान दुर्घटना; प्रशिक्षण विमान शेतात कोसळले, शेतकरी महिलांनी पाहिला थरार..

-विजय मोरे उंडवडी : गोजुबावी (ता. बारामती) हद्दीत जाधव-आटोळेवस्ती परिसरात पाझर तलावालगत आज सकाळी साडेआठच्या सुमारास 'रेड बर्ड' कंपनीचे शिकाऊ विमान शेतात कोसळल्याची घटना घडली. त्या वेळी संबंधित शेतात महिला काम करत होत्या. सुदैवाने विमान लोकवस्तीत न पडता शेतात कोसळल्याने मोठी दुर्घटना टळली..विमानात एकटाच वैमानिक होता. तो या अपघातातून बचावला असून त्याला कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही. मात्र विमानाचे मोठे नुकसान झाले आहे. घटना घडल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. माहिती मिळताच पोलिस तसेच अग्निशमन दलाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून, दुर्घटनेचे नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे..प्रत्यक्षदर्शी मंगल जाधव यांनी सांगितले, "मी बाजूच्या शेतात काम करत होते. अचानक विमान खाली येताना दिसले. मी घाबरून पाहू लागले. विमान आधी विजेच्या खांबाला धडकले आणि नंतर शेतात जाऊन थांबले. त्यातून एक व्यक्ती खाली उतरली. त्याला काही झाले नव्हते. हा प्रकार पाहून मी फार घाबरून गेले होते.".याच गावाच्या हद्दीत सुमारे साडेतीन महिन्यांपूर्वी अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला होता. पुन्हा त्याच परिसरात विमान दुर्घटना घडल्याने ग्रामस्थांमध्ये काही काळ घबराट व धावपळ उडाली.