पुणे

Sadabhau Khot Statement : 'दिल्लीत आंदोलन करणारे विद्यार्थी नाहीत, दहशतवादी आहेत'; सदाभाऊ खोतांची आंदोलकांवर टीका

Farmer Leader Sadabhau Khot : सदाभाऊ खोत यांच्या दिल्लीतील आंदोलकांबाबतच्या वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. 'विद्यार्थी नाहीत, दहशतवादी आहेत' या विधानावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया येत आहेत.
Sadabhau Khot Statement student

Sadabhau Khot Statement student

esakal

Sandeep Shirguppe
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Sadabhau Khot Delhi Student Protest : दिल्लीत सुरू असलेल्या NEET पेपरफुटी आंदोलनावरून शेतकरी नेते आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेत आंदोलनावर टीका केली. आंदोलनाला राजकीय पाठबळ असल्याचा आरोप करत त्यांनी काही शक्ती देशात दहशतवादासारखी परिस्थिती निर्माण करत असल्याचे म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यावर आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांसह काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही जोरदार टीका केली आहे.

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