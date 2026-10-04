पुणे

Sharad Pawar: दुष्काळाचे दुखणे कमी करण्याचा प्रयत्न: शरद पवार : बारामतीतील जिरायती भागात शेतकऱ्यांशी संवाद

Sharad Pawar Interacts With Farmers in Baramati Dryland Region: बारामतीच्या जिरायती भागात दुष्काळाची पाहणी; शरद पवारांनी जाणून घेतल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा
Sharad Pawar Assures Farmers of Efforts to Reduce Drought Impact During Visit to Baramati Dryland Region

Sharad Pawar Assures Farmers of Efforts to Reduce Drought Impact During Visit to Baramati Dryland Region

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोरगाव/ सुपे : ‘‘बारामती तालुक्याच्या जिरायती भागातील गावांच्या शेतसिंचनासाठी पाणी कसं देता येईल, याची काळजी घेतली. जिरायती भागासाठी पुरंदर उपसा सिंचन व जानाई शिरसाई सिंचन योजना केल्या. अशा काही योजना या भागात केल्या, अशा कुठे झाल्या नाहीत. हे केलं तरी शंभर टक्के बागायत शक्य झालं नाही,’’ अशी खंत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली. तसेच,‘काही झाले तरी दुष्काळाचे दुखणे कसे कमी करता येईल, यासाठी प्रयत्न करणार आहे,’ अशी ग्वाही दिली.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Baramati
pune
district
Baramati drought water supply
irrigation projects
Marathi News Esakal
www.esakal.com