Sharad Pawar: दुष्काळाचे दुखणे कमी करण्याचा प्रयत्न: शरद पवार : बारामतीतील जिरायती भागात शेतकऱ्यांशी संवाद

मोरगाव/ सुपे : ‘‘बारामती तालुक्याच्या जिरायती भागातील गावांच्या शेतसिंचनासाठी पाणी कसं देता येईल, याची काळजी घेतली. जिरायती भागासाठी पुरंदर उपसा सिंचन व जानाई शिरसाई सिंचन योजना केल्या. अशा काही योजना या भागात केल्या, अशा कुठे झाल्या नाहीत. हे केलं तरी शंभर टक्के बागायत शक्य झालं नाही,’’ अशी खंत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली. तसेच,‘काही झाले तरी दुष्काळाचे दुखणे कसे कमी करता येईल, यासाठी प्रयत्न करणार आहे,’ अशी ग्वाही दिली. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.बारामती तालुक्याच्या जिरायती भागातील गावातील दुष्काळी परिस्थितीची शरद पवार यांनी शनिवारी पाहणी केली. या वेळी मोरगाव येथे मयूरेश्वर मंगल कार्यालय शेतकरी संवाद कार्यक्रम आयोजित झाला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे मी स्वतः मुख्यमंत्री यांच्याकडे जाऊन मागण्या केल्या. काही मागण्या मान्य केल्या, पण शंभर टक्के झाल्या नाहीत. पण संकटातून मार्ग काढावा लागतो.’’.भविष्यकाळातील पाण्याची टंचाई कमी करण्यासाठी मोरगावमधील शेतकऱ्यांनी नीरा कऱ्हा जोड प्रकल्प व्हावा, पुरंदर योजनेच्या वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या चार इंच, सहा इंच, आठ इंच, बारा इंच याप्रमाणे पाण्याचा दर आकारण्याचे धोरण निश्चित व्हावे, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे, गाव तलाव यातील गाळ काढावा, नाझरे उपकालव्यातील गाळ व काट्या काढून रुंदीकरण करावे, या कामांची मागणी केली. या वेळी युगेंद्र पवार, सतीश खोमणे, दत्तात्रेय ढोले, पोपट तावरे, सूर्यकांत तावरे, रमेश तावरे, विलास तावरे, तेजस तावरे, छगन नेवसे, हनुमंत तावरे आदी उपस्थित होते..दरम्यान, ‘काही झाले तरी दुष्काळाचे दुखणे कसे कमी करता येईल, यासाठी प्रयत्न करणार आहे,’ अशी ग्वाही शरद पवार यांनी सुपे येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना दिली. खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘‘माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना झाली होती.’’.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.शेतकऱ्यांची जाणली मतेपुरंदर योजनेची महादेव पाइपलाइन २.३२ किलोमीटर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ७० टक्के भाग ओलिताखाली येईल. त्यासाठी एक कोटी ४४ लाख ८७ हजार रुपये अंदाजपत्रकीय खर्च येणार असून, हे काम खासदार फंड व सीएसआरमधून करावे, अशा शेतकऱ्यांच्या मागणीवर शरद पवार यांनी जाहीरपणे, ‘हे काम केल्यानंतर फायदा होईल का? ज्यांना वाटत आहे ७० टक्के भाग ओलीताखाली येईल, त्यांनी हात वर करावा,’ असे आवाहन केले. त्यावर सर्व शेतकऱ्यांनी हात वर करून हे काम करण्याची गरज आहे, असा मागणीस ग्रीन सिग्नल दिला. त्यामुळे हे काम निश्चित केले जाईल, असे या वेळी पवार यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.