पुणे

अहिल्यानगर
सोमनाथ सपकाळ

महाराष्ट्र बेसबॉलच्या प्रशिक्षकपदी
सोमनाथ सपकाळ यांची निवड
अहिल्यानगर, ता. १४ ः जिल्ह्यातील अनेक खेळाडूंना घडवणारे आणि मैदानावर मेहनत, शिस्त व जिद्दीचे संस्कार रुजवणारे क्रीडा मार्गदर्शक सोमनाथ सपकाळ यांची भुवनेश्‍वर (ओडिशा) येथे आयोजित ३१ व्या राष्ट्रीय सब ज्युनिअर बेसबॉल स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र राज्य मुले संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी निवड झाली आहे.
वर्षानुवर्षे ग्रामीण भागातील मुलांना मैदानाशी जोडत, त्यांच्यात आत्मविश्‍वास निर्माण करत आणि राष्ट्रीय स्तरावर झेप घेण्यासाठी प्रेरित करणाऱ्या सपकाळ यांच्या कार्याचा हा मोठा गौरव मानला जात आहे. त्यांच्या या निवडीकडे केवळ पदाची जबाबदारी म्हणून नव्हे, तर एका समर्पित प्रशिक्षकाच्या कष्टांचा सन्मान म्हणून पाहिले जात आहे. भुवनेश्‍वर येथे २४ ते २९ दरम्यान रंगणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेपूर्वी महाराष्ट्र संघाचे सराव व निवड प्रशिक्षण शिबिर बारामती येथे १४ ते २१ दरम्यान आयोजित केले.
त्यांच्या निवडीचे वृत्त समजताच जिल्ह्यातील क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. जिल्हा क्रीडा अधिकारी ज्ञानेश्‍वर खुरंगे, बेसबॉल संघटनेचे अध्यक्ष अरुण चंद्रे, सचिव मकरंद कोराडकर, प्रा. कल्पेश भागवत, अहिल्यानगर जिल्हा ऑलिंपिक असोसिएशनचे सचिव शैलेश गवळी आणि कार्याध्यक्ष संजय साठे यांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले.

