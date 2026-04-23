Savitribai Phule Pune University Fee Hike: प्रवेश अर्ज घटले, शुल्क मात्र दुप्पट; NSUIकडून पुणे विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन

विनयन वाघमारेपुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात गेल्या काही वर्षांपासून होणारी सातत्यपूर्ण शुल्कवाढ आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ, नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया (NSUI) तर्फे बुधवारपासून (दि. २२ एप्रिल) विद्यापीठ परिसरात बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. प्रवेश अर्जांची संख्या रोडावत असतानाही शुल्कवाढ केली जात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..अर्जांच्या संख्येत मोठी घटआंदोलकांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, विद्यापीठातील प्रवेशासाठीच्या अर्जांमध्ये मोठी घट झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये ३२,९१३ असलेले अर्ज २०२५-२६ मध्ये केवळ १५,६७६ वर आले आहेत. प्रवेश क्षमताही ८,७२४ वरून ७,७७१ पर्यंत खाली आली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या सवलती वाढवण्याऐवजी शुल्कात वाढ केल्याचा मुद्दा संघटनेने लावून धरला आहे..शुल्काची आकडेवारी आणि नफाप्रवेश परीक्षा शुल्कात गेल्या दोन वर्षांत जवळपास दुप्पट वाढ झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. २०२३-२४ मध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी ६०० रुपये असलेले शुल्क २०२६-२७ साठी १००० रुपये करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, प्रवेश परीक्षेच्या शुल्कातून विद्यापीठाला मिळणारे उत्पन्न आणि त्यावर होणारा खर्च यामध्ये मोठी तफावत आहे. २०२५-२६ मध्ये ७१.८८ लाख उत्पन्न मिळाले असताना केवळ ८.५७ लाख रुपये खर्च झाल्याचा दावा करत, विद्यापीठ विद्यार्थ्यांचे आर्थिक शोषण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..'एक्स्ट्रा क्रेडिट' आणि 'कमवा व शिका'चा पेचविद्यार्थ्यांच्या मते, ऑनलाइन 'एक्स्ट्रा क्रेडिट' कोर्सेससाठी विद्यार्थ्यांकडून १५१० रुपये घेतले जातात, मात्र त्यांचे क्रेडिट्स गुणपत्रिकेत जोडले जात नाहीत. हे कोर्सेस ऐच्छिक करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. तसेच, 'कमवा व शिका' योजनेचे मानधन ५५ रुपयांवरून ८० रुपये करण्याची मागणी २७ मार्च रोजी झालेल्या आंदोलनातही करण्यात आली होती, ज्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही..प्रमुख मागण्या:प्रवेश परीक्षा शुल्क तात्काळ ३०० रुपये करावे.सध्याची प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करून नवीन शुल्कासह राबवावी.'कमवा व शिका' योजनेचे मानधन ८० रुपये करावे.एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्सेस अनिवार्य न ठेवता ऐच्छिक करावेत.या मागण्यांसाठी सिद्धांत जांभुळकर, विकास अवचार आणि राहुल गुरधे हे विद्यार्थी नेते उपोषणास बसले आहेत. जोपर्यंत प्रशासन सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या आंदोलनामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.