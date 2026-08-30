Maharashtra Sugar Mills: शेतकऱ्यांची १०० टक्के एफआरपी चुकती करा, मगच गाळप सुरू करा; साखर कारखान्यांसाठी आयुक्तालयाचे काय आहेत नियम?

पुणे : गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी साखर कारखान्यांना मागील हंगामातील शेतकऱ्यांची शंभर टक्के रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) देणी चुकती करणे साखर आयुक्तालयाने बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर २०२४-२५ किंवा त्यापूर्वीची ऊस पुरवठादारांची महसुली उत्पन्न विभागणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) देय असलेली संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचे प्रमाणपत्रही गाळप परवान्याच्या प्रस्तावासोबत जोडावे लागणार आहे. त्यामुळे थकीत ऊस देणी असलेल्या कारखान्यांसमोर यंदा गाळप परवाना मिळविण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.हंगाम २०२६-२७ साठी गाळप परवाना मिळविण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया एक सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. कारखान्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार असल्याची माहिती साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिली..गाळप परवान्यासाठी कारखान्यांना परवाना शुल्क आणि गाळप सुरक्षा अनामत रक्कम भरणे आवश्यक आहे. त्याची पावती ऑनलाइन प्रणालीवर पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी आणि साखर संकुल निधीबाबत न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असल्याने त्याबाबत स्वतंत्र सूचना नंतर देण्यात येणार आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या (एनसीडीसी) अर्थसाह्याचा लाभ घेतलेल्या सहकारी कारखान्यांना विनियोग दाखला द्यावा लागणार आहे..सरकारी देणीही चुकवावी लागणारसहकारी साखर कारखान्यांनी थकीत शासकीय भागभांडवल, कर्ज आणि हमीशुल्क शासनाने निश्चित केलेल्या मुदतीत भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून त्यानुसार शासकीय येणी अदा करावी लागणार आहेत. प्रचलित पद्धतीनुसार साखरेवर प्रतिक्विंटल ५० किंवा २५ रुपये टॅगिंग करून शासकीय वसुली विक्रीच्या रकमेतून करण्याची तरतूदही कायम ठेवण्यात आली आहे..सर्व उसाची नोंदणी ऑनलाइनहंगामासाठी कारखान्याकडे नोंदणी झालेल्या ऊस क्षेत्राची माहिती विहित नमुन्यात ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी नोंद केलेल्या सर्व उसाची नोंदणी ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड करून त्यानुसार गाळप करण्याची जबाबदारी संबंधित कारखान्यांची राहणार आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची यादी ‘महा-ऊस नोंदणी’ ॲपवरही अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.कारखान्यांना सूचनागाळप परवाना प्राप्तकेल्याशिवाय कोणत्याहीसाखर कारखान्याने हंगामसुरू करू नयेमुदतीत अर्ज न केल्यास किंवा परवाना न घेता गाळप सुरू करता येणार नाहीपरवान्यातील अटींचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.अतिरिक्त ऊस उपलब्ध असला तरी साखर आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कारखाना बंद करता येणार नाही.गाळप सुरू झाल्यानंतर उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निराकरण संबंधित प्रादेशिक सहसंचालकांनी करावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.