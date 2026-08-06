IAS Officer Tukaram Munde : तुकाराम मुंढे कर्मचाऱ्यांवर चिडले, 'नियमांनुसार काम करायचे नसेल तर राजीनामा द्या'; नरहरी झिरवळांच्या पत्रात काय?

FDA Employees Protest Tukaram Munde : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तथा आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात तक्रार करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. शासनाच्या नियमांनुसार काम करायचे नसेल, तर राजीनामा देऊन जावे, असे त्यांनी सांगत लॅबचे काम २४ तास सुरू ठेवण्याची गरजही अधोरेखित केली..छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेतील २९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत खात्याचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे तक्रार केली आहे. १५ जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात दोन शिफ्टमध्ये काम करण्याचा निर्णय, शनिवार-रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम करण्याचे आदेश, रिक्त पदांमुळे वाढलेला कामाचा ताण तसेच त्यामुळे नमुन्यांच्या तपासणीच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..या तक्रारीनंतर तुकाराम मुंढे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "छत्रपती संभाजीनगरमधील कर्मचाऱ्यांनी सुट्टी मिळत नाही आणि जास्त तास काम करावे लागते, अशी तक्रार केली आहे. त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणे सकाळी १० ते सायंकाळी ६ अशी वेळ लागू करावी. मात्र, प्रयोगशाळा हे सामान्य कार्यालय नसून ती २४ तास सुरू ठेवावी लागणारी सेवा आहे. कर्मचाऱ्यांकडून २४ तास काम करून घेतले जात नाही, तर केवळ ८ तासांची शिफ्ट दिली जाते.".Tukaram Mundhe: अॅनालॉग पनीर बंदीवर तुकाराम मुंढेंचे स्पष्टीकरण, सावजीबाबत माफीचा प्रश्नच नाही.'नियमांनुसार काम करायचे नसेल तर राजीनामा द्या'मुंढे म्हणाले, "प्रत्येक कर्मचारी दिवसातून एकाच शिफ्टमध्ये काम करतो. आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा अधिक काम दिले जात नाही. प्रत्येकाला आठवड्यात एक दिवस सुट्टी दिली जाते. सध्या दोन शिफ्टमध्ये सहा दिवस काम सुरू आहे. भविष्यात गरज भासल्यास प्रयोगशाळा २४ तास सुरू करावी लागेल. खासगी आणि अनेक सरकारी प्रयोगशाळाही अशाच पद्धतीने कार्यरत असतात. त्यामुळे सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेची मागणी मान्य होऊ शकत नाही. ज्यांना शासनाच्या नियमांनुसार काम करायचे नसेल, त्यांनी राजीनामा देऊन जावे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.