पुणे

IAS Officer Tukaram Munde : तुकाराम मुंढे कर्मचाऱ्यांवर चिडले, 'नियमांनुसार काम करायचे नसेल तर राजीनामा द्या'; नरहरी झिरवळांच्या पत्रात काय?

Tukaram Munde Statement : एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा देत, 'नियमांनुसार काम करायचे नसेल तर राजीनामा द्या,' असे म्हटले.
Tukaram Munde

Tukaram Munde

esakal

Sandeep Shirguppe
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FDA Employees Protest Tukaram Munde : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तथा आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात तक्रार करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. शासनाच्या नियमांनुसार काम करायचे नसेल, तर राजीनामा देऊन जावे, असे त्यांनी सांगत लॅबचे काम २४ तास सुरू ठेवण्याची गरजही अधोरेखित केली.

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