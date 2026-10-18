Tukaram Mundhe : 'मी माझ्या मुलांना कधीच IAS अधिकारी होऊ देणार नाही!' तुकाराम मुंढे रोखठोक बोलले, पण नेमकं कारण काय?

पिंपरी-चिंचवडमध्ये आयोजित ‘ग्लोबल मराठा बिझनेस एक्स्पो’ कार्यक्रमात आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी तरुणांना करिअर निवडण्याबाबत महत्त्वाचा सल्ला दिला. ‘आयएएस अधिकारी व्हावं की यशस्वी उद्योजक व्हावं?’ असा प्रश्न एका तरुणाने विचारला असता, मुंढे यांनी स्वतःची क्षमता, कौशल्य आणि आवड ओळखून करिअरची निवड करण्याचे आवाहन केले. तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन, दुग्ध व्यवसायातील संधी आणि ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या उपायांचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले..‘आयएएस व्हायचं की उद्योजक? जर मुलांनी विचारले की, आयएएस होऊ का? तर त्याचे उत्तर 'नाही' असेच असेल, कारण हा पूर्णपणे त्यांचा स्वतःचा चॉइस असावा लागतो असे तुकाराम मुंढे म्हणाले. मुलांनी आयएएस अधिकारी व्हावे की उद्योजक, हा निर्णय स्वतः घेतला पाहिजे. केवळ इतरांचे अनुकरण करून करिअर निवडणे योग्य नाही. प्रत्येकाने आपले कौशल्य काय आहे आणि समाजातील कोणती समस्या सोडवण्यासाठी आपण योगदान देऊ शकतो, याचा विचार केला पाहिजे..Tukaram Mundhe MPSC News : एमपीएससी पेपरफुटी चौकशी समितीच्या सचिवपदाचे तुकाराम मुंढेंना अधिकृत आदेशच मिळाले नाहीत; मुंढे नेमकं काय म्हणाले?.समाजाचा एक भाग म्हणून प्रत्येकाने मूल्यवर्धन केले पाहिजे. स्वतःमधील क्षमता ओळखून त्यावर काम केल्यास यशस्वी करिअर घडवता येऊ शकते, असा संदेश त्यांनी तरुणांना दिला..दुष्काळाकडे समस्या म्हणून पाहा; संधीही शोधादुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना मुंढे यांनी दुष्काळाकडे केवळ आव्हान म्हणून न पाहता, त्यामागील मूळ कारणे शोधण्याचे आवाहन केले. दुष्काळ का पडतो आणि पुढील सहा ते सात महिन्यांत त्यावर कोणते उपाय करता येतील, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढे पुन्हा चर्चेत ! 'एफडीए'च्या मोहिमेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल; मुंबईतील कारवाईची जगभर होतेय चर्चा.ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असेही ते म्हणाले. अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यक्षेत्रात दूध येत असल्याचे सांगत त्यांनी दुधाची उपलब्धता वाढवण्याबरोबरच भेसळ आणि गैरप्रकार रोखण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले..हायड्रोपॉनिक्सचा वापरपशुसंवर्धन विभागात काम करतानाच्या अनुभवाचा उल्लेख करत मुंढे यांनी हायड्रोपॉनिक्स तंत्रज्ञानाची माहिती दिली. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमी जागेत आणि तुलनेने कमी पाण्यात पशुखाद्य तयार करता येते. त्यामुळे पशुआहाराची गुणवत्ता सुधारण्यास आणि दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यास मदत होऊ शकते. शेतकऱ्यांपर्यंत या तंत्रज्ञानाची माहिती सोप्या पद्धतीने पोहोचवण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली..‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हाच शाश्वत उपायदुष्काळाच्या काळात शासनाकडून टँकर आणि विंधनविहिरींची मागणी केली जाते; मात्र पाण्याची समस्या नेमकी का निर्माण होते, याचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे, असे मुंढे म्हणाले. गावांमध्ये वाढलेल्या काँक्रिटीकरणामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी वाहून जाते. परिणामी विहिरी आणि विंधनविहिरींच्या पाणीपातळीवर परिणाम होऊ शकतो..शेतातील बांधांची उंची कमी झाल्यानेही पाणी अडवण्याची क्षमता घटते. त्यामुळे पावसाचे पाणी गावात आणि शेतातच मुरेल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या तत्त्वानुसार जलसंधारण केल्यास दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन मदत होऊ शकते, असे आवाहन तुकाराम मुंढे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.