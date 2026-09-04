पुणे

Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंचा पण विद्यानंद बापट होतोय, घरातील जेवणासाठीही परवानगी घ्यायला सांगतील; आनंद दवे FDA च्या निर्णयावर भडकले

FDA Food Safety : तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सण-उत्सवांच्या काळात अन्नभेसळ रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. सामुदायिक जेवणावळी, महाप्रसाद, लंगर आणि भंडाऱ्यांसाठी मान्यता घेण्याच्या नियमावरून वाद निर्माण झाला आहे.
Tukaram Mundhe

Anand Dave Questions Permission Requirement for Community Meals

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Tukaram Mundhe: अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सण-उत्सवांच्या काळात अन्नभेसळ रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. मात्र, सामुदायिक जेवणावळी, महाप्रसाद, लंगर आणि भंडाऱ्यांसाठी मान्यता घेण्याच्या नियमावरून आता टीका होऊ लागली आहे. अखिल भारतीय ब्राह्मण संघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी मुंढे यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत हा नियम अतिरेकी असल्याचे म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
religion
Tukaram Mundhe
food
FDA enforcement actions
FDA raids in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com