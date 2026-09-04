Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंचा पण विद्यानंद बापट होतोय, घरातील जेवणासाठीही परवानगी घ्यायला सांगतील; आनंद दवे FDA च्या निर्णयावर भडकले

Tukaram Mundhe: अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सण-उत्सवांच्या काळात अन्नभेसळ रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. मात्र, सामुदायिक जेवणावळी, महाप्रसाद, लंगर आणि भंडाऱ्यांसाठी मान्यता घेण्याच्या नियमावरून आता टीका होऊ लागली आहे. अखिल भारतीय ब्राह्मण संघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी मुंढे यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत हा नियम अतिरेकी असल्याचे म्हटले आहे..“प्रसिद्धी मिळाली की तारतम्य निघून जाते आणि माणूस कोणतेही निर्णय घेऊ लागतो. मुंढे यांचे आत्ता असेच होऊ लागले आहे,” त्यांचा पण विद्यानंद बापट होत आहे,अशी टीका आनंद दवे यांनी केली. सामुदायिक जेवणावळींसाठी मान्यता घेण्याची प्रक्रिया सामान्य नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरू शकते, असा दावा त्यांनी केला. .गणेशोत्सवात भेसळ रोखण्यासाठी FDA ॲक्शन मोडवर! तुकाराम मुंढेंचे राज्यभरात धडक कारवाईचे आदेश; बाप्पाचा प्रसाद ते शाळा-अंगणवाड्यांतील अन्नाची होणार तपासणी.“या मान्यता कशा मिळतात आणि त्यासाठी किती धक्के खावे लागतात, हे सर्वांना माहिती आहे. यातून नेमकं काय साध्य होणार आहे? उद्या घरातील जेवणासाठीही परवानगी घ्यायला सांगतील,” असेही दवे म्हणाले. या निर्णयामुळे अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..दरम्यान, सण-उत्सवांच्या काळात नागरिकांना मिळणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी एफडीएने व्यापक नियोजन केले आहे. ‘स्टँडिंग ऑर्डर्स फॉर ऑल फेस्टिव्हल्स’ अंतर्गत वर्षभरातील प्रमुख सणांचा समावेश करण्यात आला आहे. गणेशोत्सव, दिवाळी, ईद, नवरात्र, नाताळ, गुरुनानक जयंती, वारी, जत्रा आणि उरुस यांसारख्या विविध सणांच्या काळात अन्नसुरक्षा यंत्रणा सक्रिय राहणार आहे..Tukaram Mundhe: भेसळखोरांनो सावधान! दूध-पनीरनंतर आता मद्यावरही FDA वॉच ठेवणार; उत्पादन, लेबलिंगपासून भेसळीपर्यंत तपासणी होणार.एफडीएकडून महाप्रसादाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार असून, सणांचे तीन स्तरांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संबंधित कारवाई सणाच्या २१ दिवस आधी सुरू होऊन सण संपल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत सुरू राहणार आहे. ही संपूर्ण मोहीम चार टप्प्यांत राबवली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.