Tukaram Mundhe : कामातचं नाही सोशल मीडियावरही तुकाराम मुंढेंचा जलवा; देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, विश्वास नांगरे- पाटलांना टाकलं मागे

Tukaram Mundhe Popularity : महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील धडाडीचे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचा सोशल मीडियावरील प्रभाव सध्या राजकीय नेत्यांनाही मागे टाकताना दिसत आहे. इन्स्टाग्रामवरील फॉलोअर्स आणि एंगेजमेंट रेटमध्ये तुकामार मुंढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा पुढे आहेत. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तुलनेतही त्यांच्या सोशल मीडिया लोकप्रियतेची आकडेवारी आघाडीवर आहे..इन्स्टाग्रामवर मुंढे नंबर वनइन्स्टाग्रामवरील आकडेवारीनुसार तुकाराम मुंढे यांचे ३४ लाख १५ हजार फॉलोअर्स आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे २९ लाख २ हजार, तर एकनाथ शिंदे यांचे १३ लाख १ हजार फॉलोअर्स आहेत. गेल्या ६० दिवसांतील पोस्टचा विचार केला तर मुंढे यांनी १३ पोस्ट केल्या आहेत. याच कालावधीत फडणवीस यांनी ९७, तर शिंदे यांनी २५ पोस्ट केल्या. एंगेजमेंट रेटमध्येही मुंढे मोठ्या फरकाने पुढे आहेत. तुकाराम मुंढे यांचा एंगेजमेंट रेट २०.३५ टक्के आहे. त्या तुलनेत देवेंद्र फडणवीस यांचा ०.५० टक्के आणि एकनाथ शिंदे यांचा ०.२४ टक्के आहे..‘एक्स’वरही एंगेजमेंटमध्ये आघाडी‘एक्स’वर फॉलोअर्सच्या बाबतीत राजकीय नेते पुढे आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे ५.०२ लाख, एकनाथ शिंदे यांचे ३.८७ लाख, तर तुकाराम मुंढे यांचे २.६५ लाख फॉलोअर्स आहेत. मात्र एंगेजमेंट रेटमध्ये मुंढे यांची आघाडी कायम आहे. त्यांचा एंगेजमेंट रेट ४.६२ टक्के असून फडणवीस यांचा ०.०७ टक्के आणि शिंदे यांचा ०.०४ टक्के आहे..अधिकाऱ्यांमध्येही मुंढेंचे वर्चस्वइतर लोकप्रिय सनदी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तुलनेतही तुकाराम मुंढे पुढे आहेत. इन्स्टाग्रामवर मुंढे यांचे ३४.१५ लाख फॉलोअर्स आहेत. समीर वानखेडे यांचे ८.४७ लाख, तर विश्वास नांगरे पाटील यांचे ६.१२ लाख फॉलोअर्स आहेत. एंगेजमेंट रेटमध्येही मुंढे आघाडीवर असून त्यांचा दर २०.३५ टक्के आहे. विश्वास नांगरे पाटील यांचा ३.६० टक्के आणि समीर वानखेडे यांचा ३.२० टक्के एंगेजमेंट रेट आहे. तुकाराम मुंढे यांचे अधिकृत व्हेरिफाइड फेसबुक पेज उपलब्ध नसल्याने या तुलनेत फेसबुकचा समावेश करण्यात आलेला नाही..Tukaram Mundhe Political Statement : तुकाराम मुंढे राजकारणात येणार ? मुलाखतीत एका वाक्यात कंडका पाडला.कमी पोस्ट, अधिक प्रतिसादउपलब्ध आकडेवारीनुसार, तुकाराम मुंढे यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवर पोस्टची संख्या तुलनेने कमी असली तरी त्यांना मिळणारा प्रतिसाद मोठा आहे. त्यामुळे फॉलोअर्सच्या संख्येबरोबरच त्या फॉलोअर्सचा प्रत्यक्ष सहभागही सोशल मीडिया प्रभाव मोजताना महत्त्वाचा ठरत असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.