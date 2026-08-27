पुणे

Tukaram Mundhe : कामातचं नाही सोशल मीडियावरही तुकाराम मुंढेंचा जलवा; देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, विश्वास नांगरे- पाटलांना टाकलं मागे

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढे यांच्या कामाच्या शैलीप्रमाणेच सोशल मीडिया लोकप्रियतेचीही चर्चा आहे. Instagram आणि X वर फॉलोअर्सच्या बाबतीत कोणाला टाकलं मागे, जाणून घ्या.
Tukaram Mundhe eknath shinde vishwas nangare patil devendra fadanvis social media

Tukaram Mundhe eknath shinde vishwas nangare patil devendra fadanvis social media

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Tukaram Mundhe Popularity : महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील धडाडीचे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचा सोशल मीडियावरील प्रभाव सध्या राजकीय नेत्यांनाही मागे टाकताना दिसत आहे. इन्स्टाग्रामवरील फॉलोअर्स आणि एंगेजमेंट रेटमध्ये तुकामार मुंढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा पुढे आहेत. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तुलनेतही त्यांच्या सोशल मीडिया लोकप्रियतेची आकडेवारी आघाडीवर आहे.

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