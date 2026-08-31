अर्थबोध : कर्जवसुली जबाबदार!

पुरुषोत्तम बेडेकर, ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञबँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्जवसुलीसाठी एजंटचा वापर (बरेचदा गैरवापर) वाढत आहे. वसुलीचे काम बरेचदा कंत्राटी पद्धतीने केले जाते. कर्जवसुलीसाठी हे एजंट कर्जदारांना त्रास देत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नवे नियम लागू केले आहेत. यामुळे, कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. हे नवे नियम एक जानेवारी २०२७ पासून अंमलात येणार आहेत..वसुली एजंट आणि एजन्सीच्या वर्तनाची जबाबदारी बँका आणि वित्तीय संस्थांची असते. एकप्रकारे ते बँकेचे प्रतिनिधीच असतात. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याचे आणि त्यांचे नियंत्रण करण्याचे काम बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून केले गेले पाहिजे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नुकत्याच जाहीर केलेल्या आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे. थकीत कर्जाची वसुली करणे अत्यावश्यक असले तरी, ती कर्जदाराच्या प्रतिष्ठेला धक्का न लावता व्यावसायिक आणि कायदेशीर मार्गाने केली जावी; असा मुख्य उद्देश यामागे आहे..बॅंका, वित्तीय संस्थांसाठी नियमवसुलीबाबतचे विस्तृत धोरण संबंधित बँकेच्या संचालक मंडळाने मंजूर केले पाहिजे. त्यात कर्मचारी व वसुली एजंट यांचा व्यवहार कसा असावा, आर्थिक संकटात असलेल्या ग्राहकाला कशी वागणूक द्यावी, तक्रारनिवारणाची प्रक्रिया, आणि ‘आरबीआय’च्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले, तर त्याची भरपाई कशी केली जाईल, याचा समावेश असेल.वसुली एजंट आणि एजन्सी यांची वेळोवेळी काळजीपूर्वक तपासणी.वसुली एजंट हे प्रशिक्षित आणि त्यांनी ‘आयआयबीएफ’द्वारे प्रमाणपत्र प्राप्त करणे गरजेचे.वसुली संदर्भात झालेले दूरभाष संभाषण ‘रेकॉर्ड’ करणे आणि ते किमान सहा महिन्यांसाठी जतन करणेवसुली पद्धतीबाबतच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र व्यवस्थावसुली प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी वसुली संस्था, वसुली एजंट; तसेच त्यात वेळोवेळी होणारे बदल याविषयीची माहिती तत्परतेने कर्जदाराला देणे.अधिकृत वसुली संस्थांची अद्यतन यादी आपल्या वेबसाइटवर प्रकाशित करणे..वसुली एजंटसाठी नियमआपले ओळखपत्र व प्राधिकार पत्र बरोबर ठेवणे.प्रत्येक वेळी स्वतःची; तसेच आपण कोणत्या बँकेचे प्रतिनिधित्व करत आहे, याची माहिती देणेकर्जदाराने पूर्व अनुमती दिली नसेल, तर त्यांच्याशी संपर्क फक्त सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ दरम्यानच करणे.वसुलीसाठी जबरदस्ती, धमकी, अपमानास्पद भाषा यांचा वापर न करणे.कर्जदाराच्या नातेवाईक, मित्र आणि सहकाऱ्यांशी त्यांच्या अनुमतीशिवाय संपर्क न करणे.कर्जदाराबाबतच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर, समाजमाध्यमांवर अशी माहिती प्रसारित करणे नियमाविरूद्ध असेल..कर्जदारांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू नये आणि बँकांनी वसुली अधिक जबाबदारीने पार पाडावी यासाठी ‘आरबीआय’ने दिलेले आदेश स्तुत्यच आहेत; पण कर्जदारांनीही परतफेड जबाबदारीने करणे, आपल्याला अडचणी असतील, तर आपल्या बँकेशी वेळीच संपर्क करून त्यातून काही मार्ग निघतो का, याचा प्रयत्न केल्यास परस्पर संवादातून योग्य दिशा मिळून या आदेशाचा हेतू अधिक सफल होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.