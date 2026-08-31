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अर्थबोध : कर्जवसुली जबाबदार!

कर्जवसुली एजंटांच्या मनमानीवर लगाम; आरबीआयचे नवे नियम, बँकांना जबाबदारीची जाणीव आणि कर्जदारांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण केंद्रस्थानी
Loan Recovery Must Be Responsible: RBI’s New Rules for Recovery Agents

Loan Recovery Must Be Responsible: RBI’s New Rules for Recovery Agents

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुरुषोत्तम बेडेकर, ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ

बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्जवसुलीसाठी एजंटचा वापर (बरेचदा गैरवापर) वाढत आहे. वसुलीचे काम बरेचदा कंत्राटी पद्धतीने केले जाते. कर्जवसुलीसाठी हे एजंट कर्जदारांना त्रास देत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नवे नियम लागू केले आहेत. यामुळे, कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. हे नवे नियम एक जानेवारी २०२७ पासून अंमलात येणार आहेत.

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