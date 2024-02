Budget 2024: सीतारमण यांनी उल्लेख केलेली 'लखपती दीदी' योजना काय आहे? 3 कोटी महिलांना मिळणार लाभ

नवी दिल्ली- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अंतरिम बजेट सादर केला आहे. बजेट सादर करताना सीतारमण यांनी महिलांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यावेळी त्यांनी लखपती दीदी योजनेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितलं की आतापर्यंत एक कोटी महिला लखपती झाल्या आहेत. तसेच आता तीन कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचं त्यांनी ध्येय ठेवलं आहे.

याआधी दोन कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. लखपती दीदी ही योजना नेमकी काय आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? लखपती दीदी कोणत्या महिलांना म्हटलं जातं हे आपण पाहूया. (Budget 2024What is the Lakhpati Didi scheme mentioned by Sitharaman 3 crore women will get benefit )

लखपती दीदी योजना ही स्वंय सहाय्यता समूहातील महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठीचे एक पाऊल आहे. या योजनेंतर्गत सरकार महिलांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त आर्थिक मदत पुरवते. महिलांना सक्षम करणे, त्यांचा जीवनमानाचा स्तर उंचावणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे असा उद्देश या योजनेचा आहे