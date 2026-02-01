Budget 2026: अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसायाला नवे बळ! कोळंबी आणि इतर मासे खाद्य स्वस्त होणार; सीफूड निर्यातीसाठी मोठा निर्णय

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात इतर कृषी उपक्रमांवर विशेष लक्ष दिले आहे. त्यात नारळ, काजू आणि चंदन यासारख्या दक्षिण भारतीय लागवड पिकांना तसेच मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे. शिवाय शेतकरी, पशुपालन कामगार, पशुवैद्य आणि ग्रामीण व्यवसायांना, विशेषतः महिलांनी चालवलेल्या व्यवसायांना पाठिंबा देण्यासाठी अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत..५०० जलाशयांचा आणि अमृत सरोवरांचा एकाच वेळी विकास ही अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची घोषणा आहे. यामुळे किनारी भागात मत्स्यव्यवसाय बळकट होईल आणि स्टार्टअप्स, महिला गट आणि मत्स्य उत्पादक संघटनांद्वारे मच्छिमारांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध होईल. सध्या ७७ दशलक्ष शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे लहान कर्ज मिळते. व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत KCC कर्जाची कर्ज मर्यादा ₹३ लाखांवरून ₹५ लाख केली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळेल..Budget Alcohol Rate: मद्यप्रेमींना मोठा धक्का! दारूचे दर महागणार; बजेटनंतर किमती किती वाढणार? जाणून घ्या....आंतरराष्ट्रीय सीफूड बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी गोठवलेल्या फिश पेस्ट (सुरीमी) वरील मूलभूत सीमाशुल्क ३०% वरून ५% पर्यंत कमी केले जाईल. याव्यतिरिक्त, मासे आणि कोळंबी खाद्य बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फिश हायड्रोलायझेटवरील शुल्क देखील १५% वरून ५% पर्यंत कमी केले जाईल. .Union Budget 2026 : अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी भेट! सोलर उपकरणासह 'या' इलेक्ट्रॉनिक वस्तू होणार स्वस्त.मत्स्य उत्पादन आणि मत्स्यपालनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशातून होणारी समुद्री खाद्यपदार्थांची निर्यात अंदाजे ₹60,000 कोटींची आहे. सागरी क्षेत्राच्या क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी, सरकार भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आणि खोल समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीच्या कार्यक्षम आणि शाश्वत वापरासाठी नवीन यंत्रणा सादर करेल. हे विशेषतः अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप बेटांवर लक्ष केंद्रित करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.