Budget 2026: अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसायाला नवे बळ! कोळंबी आणि इतर मासे खाद्य स्वस्त होणार; सीफूड निर्यातीसाठी मोठा निर्णय

Budget 2026 fish farmers: देशाचा २०२६-२७ या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करून इतिहास रचला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात इतर कृषी उपक्रमांवर विशेष लक्ष दिले आहे. त्यात नारळ, काजू आणि चंदन यासारख्या दक्षिण भारतीय लागवड पिकांना तसेच मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे. शिवाय शेतकरी, पशुपालन कामगार, पशुवैद्य आणि ग्रामीण व्यवसायांना, विशेषतः महिलांनी चालवलेल्या व्यवसायांना पाठिंबा देण्यासाठी अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

