Sakal Money

Budget 2026 : निर्मला सीतारामन किती वाजता बजेट सादर करणार? बजेट कुठे पाहता येईल? जाणून घ्या सर्व माहिती

Union Budget 2025-26 Time : देशाचा 2025-26 वर्षाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला जाणार आहे. सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आपल्या भाषणाने याची सुरुवात करतील.
Budget 2026: What Time Will Nirmala Sitharaman Present the Budget? Where to Watch Live

Budget 2026: What Time Will Nirmala Sitharaman Present the Budget? Where to Watch Live

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Nirmala Sitharaman Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारीला संसदेत सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे गावातील शेतकऱ्यांपासून ते कॉर्पोरेट कामगारांपर्यंत सर्वांचे लक्ष्य आता याकडे लागून आहे. देशाची पुढच्या एका वर्षाची आर्थिक धोरणांची दिशा या अर्थसंकल्पातून ठरवणार आहे.

Loading content, please wait...
Budget
nirmala sitharaman
FM Sitharaman
Economy in India
Indian Economy
Financial Budget
Budget 2026

Related Stories

No stories found.