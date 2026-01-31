Budget 2026 : निर्मला सीतारामन किती वाजता बजेट सादर करणार? बजेट कुठे पाहता येईल? जाणून घ्या सर्व माहिती

Nirmala Sitharaman Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारीला संसदेत सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे गावातील शेतकऱ्यांपासून ते कॉर्पोरेट कामगारांपर्यंत सर्वांचे लक्ष्य आता याकडे लागून आहे. देशाची पुढच्या एका वर्षाची आर्थिक धोरणांची दिशा या अर्थसंकल्पातून ठरवणार आहे..वेळ काय आहे?यावर्षी बजेटबाबत अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. हे बजेट सत्र साधारणपणे दोन टप्प्यांत पार पडते. 2017 पासून दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेल्या बदलानंतर, अंतरिम बजेट वगळता दरवर्षी 1 फेब्रुवारीलाच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो..Budget 2026: बजेट तयार करण्यासाठी किती वेळ लागतो? ‘ब्लू शीट’ म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या पडद्यामागची प्रक्रिया....येत्या अर्थसंकल्पात वाढत्या जागतिक भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सुधारात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात, अशी अपेक्षा आहे. कस्टम ड्युटी व्यवस्थेत बदल करण्यावर विशेष भर असू शकतो, तसेच डेट-टू-जीडीपी गुणोत्तर कमी करण्यासाठीही सरकार पावले उचलू शकते. त्यासोबतच, गेल्या वर्षी कर सवलतीची मर्यादा 12 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्यानंतर, आता पगारदार वर्गाला स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवणे आणि जीएसटी दरात कपात होण्याची अपेक्षा आहे..इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी बजेटसाधारणपणे बजेट सादर करण्यासाठी सोमवार ते शनिवार हा दिवस निवडला जातो. मात्र, भारतीय इतिहासात प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री सकाळी 11 वाजता संसदेत भाषण सुरू करतील..लाईव्ह कुठे पाहता येणार?बजेटचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनवर तसेच भारत सरकारच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर उपलब्ध असेल. याशिवाय सर्व खासगी वृत्तवाहिन्यांवरही बजेटचे लाईव्ह कव्हरेज पाहता येईल..Budget 2026 : 1973 सालच्या बजेटला 'ब्लॅक बजेट' का म्हटलं जात? देशावर नेमकं काय संकट आलं होतं?.बजेटची PDF कॉपी कशी डाउनलोड कराल?बजेट भाषण संपल्यानंतर सरकार सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देते. तुम्ही indiabudget.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून ती डाउनलोड करू शकता. तसेच ‘Union Budget Mobile App’ वरही बजेटचे महत्त्वाचे मुद्दे आणि संपूर्ण भाषण PDF स्वरूपात उपलब्ध असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.