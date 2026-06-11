Cancer Drug Price Hike: कॅन्सर उपचार होणार महाग! जीवनावश्यक औषधांच्या किमती 50% पर्यंत वाढण्याची शक्यता; केंद्र सरकारची मंजुरी

Cancer Drug Hike Update: देशभरातील कॅन्सर म्हणजेच कर्करोग रुग्णांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण देशभरात कर्करोगावरील महत्त्वाच्या औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांच्या किंमती वाढविण्यास मंजूरी दिली आहे. यामध्ये 4 औषधांचा समावेश असून कॅन्सर उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जाणारे प्लॅटिनमआधारीत सिस्प्लॅटिन (Cisplatin) आणि कार्बोप्लॅटिन (Carboplatin) ही केमोथेरपी औषधांचा यात समावेश आहे..नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी (NPPA) ने चार औषधांच्या किमती वाढवण्यासाठी केंद्रीय औषध विभागाकडे मंजुरी मागितली होती. यासंदर्भात माननीय मंत्र्यांची तत्त्वतः मंजुरी मिळाली असल्याचे कळवण्यात येत आहे..Gold Rate Today: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 70 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर; सोनं 1.36 लाखांवर? पाहा महाराष्ट्रातील ताजे भाव .किमती का वाढविल्या?कॅन्सरच्या या औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः प्लॅटिनमच्या वाढत्या दरांमुळे उत्पादन खर्च वाढला. पश्चिम आशियातील तणाव, आयात शुल्क आणि चलन विनिमय दरातील बदल यामुळेही खर्च वाढल्याचे सांगितले जात आहे.औषधांच्या किमती सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्याने अनेक कंपन्यांना वाढलेल्या खर्चात उत्पादन करणे कठीण झाले होते. त्यामुळे काही कंपन्यांनी उत्पादन कमी केले किंवा थांबवले, ज्यामुळे देशभरात या औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला..किती वाढ होणार?NPPA आता मंजूरी मिळाल्यानंतर औषध विभागाने कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन औषधांच्या किंमतीत वाढ निश्चित करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी दिलेली माहिती आणि एनपीपीएच्या तपासणीनंतरच अंतिम किंमतवाढ ठरवली जाईल.काही रीपोर्टसच्या मते ही वाढ सध्याच्या किमतीच्या 10 ते 50 टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकते..Collagen for Skin & Joint Health: कोलेजन खरोखरच त्वचा सुधारण्यास आणि सांधेदुखी कमी करण्यास मदत करते का?.कोणत्या उपचारासाठी उपयोग?टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलसह देशभरातील अनेक तज्ज्ञांनी सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिनच्या कमतरतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ही औषधे तोंडाचा, फुफ्फुसांचा, गर्भाशयमुखाचा, अन्ननलिकेचा, अंडाशयाचा आणि स्तनाचा कॅन्सर यांसारख्या अनेक उपचारांमध्ये वापरली जातात. त्यामुळे या निर्णयानंतर आता कॅन्सर रुग्णांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.