Fuel Crisis: पेट्रोल-डिझेलसोबत आता CNG-LNG डिस्पेंसर तपासणी व्यवस्था बदलणार! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; नवे नियम लागू

देशात हायड्रोजन आणि वायू-आधारित स्वच्छ इंधनांचा वाढता वापर लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कायदेशीर मेट्रोलॉजी नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता हायड्रोजन, एलपीजी, एलएनजी आणि सीएनजी इंधन वितरकांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी सरकार-मान्यताप्राप्त खाजगी चाचणी केंद्रांवर असेल. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने कायदेशीर मेट्रोलॉजी नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा केली आहे..या सरकारी निर्णयाचा उद्देश देशाची वजन आणि मापन देखरेख प्रणाली मजबूत करणे आणि स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या सुधारणेमुळे आता सरकारी मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्रांद्वारे (GATCs) प्रमाणित केलेल्या उपकरणांची संख्या १८ वरून २३ पर्यंत वाढली आहे. या केंद्रांकडे वजन आणि मापन उपकरणांची चाचणी व पुनर्पडताळणी करण्याची तांत्रिक क्षमता आहे..नवीन नियमांनुसार, पेट्रोल आणि डिझेल वितरण युनिट्सच्या पडताळणीसाठी प्रति नोझल ५,००० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन डिस्पेंसरसाठी हे शुल्क प्रति नोझल १०,००० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. नोझल हे इंधन पाईपच्या टोकाकडील एक उपकरण आहे, ज्याद्वारे वाहनात पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅस भरला जातो..मंत्रालयाच्या मते, या निर्णयामुळे देशभरात पडताळणी सेवा अधिक वेगाने उपलब्ध होतील आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. यामुळे स्वच्छ इंधनाचा अवलंब करण्यासही गती मिळेल. सरकारचा विश्वास आहे की भविष्यात हायड्रोजन आणि वायू-आधारित इंधनांचा वापर झपाट्याने वाढेल. त्यामुळे, इंधन वितरण युनिट्समध्ये अचूक मोजमाप आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.