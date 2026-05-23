महागाईचा भडका उडणार? पेट्रोल-डिझेलनंतर आता CNG ही महागला...प्रतिकिलो मागे किती रुपयाची वाढ?

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीनंतर आता सर्वसामन्या नागरिकांना आणखी झटका बसला आहे. सीएनजीच्या दराही वाढ करण्यात आली आहे. मध्य पूर्वेतील तणावाच्या झळा आता थेट सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सीएनजीच्या दरात १ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. .या दरवाढीनंतर कालपर्यंत ८०.०९ रुपये प्रतिकिलो सीएनजी आता ८१.०९ रुपयांवर पोहोचला आहे. इंधन दरवाढीमुळे आधीच सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असताना आता सीएनजी महागल्याने वाहनचालक आणि प्रवाशांच्या खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..सीएनजीच्या दरात पुन्हा वाढ, ३ दिवसात ३ रुपयांनी झाला महाग .यापूर्वी १५ मे रोजी सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो २ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर १७ मे रोजी पुन्हा एकदा सीएनजीचे दर वाढवण्यात आले होते. यावेळी प्रतिकिलो १ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. म्हणजे दोन दिवसांत एकूण ३ रुपयांची दरवाढ झाली होती. आता आज पुन्हा एकदा सीएनजीचे दर वाढले आहेत..मोठी बातमी! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ, १० दिवसांत तिसऱ्यांदा वाढले भाव...आता एक लिटर पेट्रोल कितीला?.दरम्यान, पेट्रोल डिझेलच्या दराही वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोल प्रति लिटर ८७ पैशांनी, तर डिझेल प्रतिलिटर ९१ पैशांनी महागले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दहा दिवसांतील ही तिसरी दरवाढ आहे. त्यामुळे आता महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी १५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर १९ मे रोजी पेट्रोल ८७ पैशांनी आणि डिझेल ९१ पैशांनी महागले होते. आता पुन्हा एकदा दर वाढण्यात आले आहेत.