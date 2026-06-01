१४१३ कोटींची संपत्ती, पण ना मर्सिडीज ना ऑडी; डीके शिवकुमार यांच्या नावावर फक्त एकच जुनी कार!

DK Shivkumar: कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून डी. के. शिवकुमार यांची निवड निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या राजकीय प्रवासाबरोबरच संपत्तीचीही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. देशातील सर्वाधिक श्रीमंत राजकारण्यांपैकी एक मानले जाणारे शिवकुमार यांच्याकडे तब्बल १.४१३.७८ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. मात्र, इतकी अफाट संपत्ती असतानाही त्यांच्या नावावर केवळ एक जुनी कार नोंद असल्याची बाब विशेष चर्चेचा विषय ठरली आहे..२०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शिवकुमार आणि त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मालमत्ता १,४१३.७८ कोटी रुपये आहे. २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या ८४०.०८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या तुलनेत अवघ्या पाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत सुमारे ५७३ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. घोषित मालमत्तेमध्ये २७३.४२ कोटी रुपयांची चल मालमत्ता आणि १,१४०.३६ कोटी स्पपांची स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे. यापैकी ९७२.६५ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता वैयक्तिक मालकीची आहे. व्यावसायिक इमारती, जमिनी, विविध विकास प्रकल्पांतील गुंतवणूक, सोने-चांदी तसेच इतर मौल्यवान मालमत्तांचा त्यांच्या संपत्तीत मोठा वाटा आहे..मात्र, त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली बाब म्हणजे वाहनांची नोंद. हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता असतानाही त्यांच्या नावावर केवळ २००२ मध्ये खरेदी केलेली टोयोटा क्यालिस ही एकच कार नोंदविण्यात आली आहे. मर्सिडीज, ऑडी किंवा इतर आलिशान गाड्यांशिवजी दोन दशकांहून अधिक जुनी असलेली ही कार त्यांच्या नावावर असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. .प्रतियज्ञापत्रानुसार त्यांच्या मालमत्तेबरोबरच सुमारे २६३ कोटी स्पयांचे कर्ज आणि इतर आर्थिक दायित्वेही आहेत. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या पार्श्वभूमीवर डी. के. शिवकुमार यांच्या राजकीय प्रभावाबरोबरच हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि नावावर असलेली एकमेव जुनी टोयोटा क्वालिस कारची राज्यभर चर्चा रंगली आहे.