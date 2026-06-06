Fuel Rate: सर्वसामान्यांना पुन्हा झटका? पेट्रोल-डिझेलचे दर ५ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता; भाववाढीबाबत तज्ज्ञांचा मोठा इशारा

मे महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ८% वाढ झाल्यानंतर आणखी वाढ अपेक्षित आहे. अहवालानुसार, इंधनाच्या दरात प्रति लिटर आणखी ५ रुपयांनी वाढ होऊ शकते. याचे कारण म्हणजे, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि पश्चिम आशियातील संकटामुळे होणाऱ्या इंधनाच्या नुकसानीमुळे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना दररोज अंदाजे ६१० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे..आयसीआरए लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि कॉर्पोरेट रेटिंग्सचे सह-समूह प्रमुख, प्रशांत वशिष्ठ यांच्या मते, १५ मे पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरात प्रति लिटर सुमारे ७.५ रुपयांची एकत्रित वाढ होऊनही, तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ५.५ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर ४.५ रुपयांचे नुकसान होत आहे. तीन सरकारी इंधन कंपन्यांचे एकत्रित नुकसान दररोज सुमारे ६१० कोटी रुपये असू शकते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर सुमारे ५ रुपयांची आणखी वाढ झाल्यास, तेल कंपन्यांना वाहन इंधन विक्रीतून नफा-तोटा समतोल बिंदू गाठण्यास मदत होऊ शकते. .E85 Fuel: केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! पेट्रोलपेक्षा स्वस्त E85 इंधन लॉन्च; आता किती आणि कशी बचत होणार? .हा तोटा केवळ वाहन इंधनापुरता मर्यादित नाही. आयसीआरएच्या अंदाजानुसार, एलपीजीवरील तोटा प्रति सिलेंडर सुमारे ₹680 आहे, तर एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवरील तोटा दररोज सुमारे ₹93 कोटी आहे. क्रिसील रेटिंग्सच्या विश्लेषणानुसार, जर कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त राहिल्या आणि तेल कंपन्यांनी आपला तोटा कमी करणे सुरू ठेवले, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमधील एकूण वाढ प्रति लिटर जवळपास ₹10 पर्यंत पोहोचू शकते..क्रिसीलने म्हटले आहे की याचा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर साखळी परिणाम होईल. कारण वाहतूक खर्च वाढेल. ज्यामुळे अन्नधान्य आणि मूळ महागाई या दोन्हींमध्ये वाढ होईल. या रेटिंग एजन्सीच्या अंदाजानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ₹7.5 ची वाढ झाल्यास ग्राहक महागाई अंदाजे 36 बेसिस पॉइंट्सने वाढू शकते, तर प्रति लिटर एकूण ₹10 ची वाढ झाल्यास हा परिणाम 48 बेसिस पॉइंट्सने वाढू शकतो..वाढत्या महागाईमागे वाहतूक खर्च हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. क्रिसीलच्या अहवालानुसार, भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्चापैकी ५४ टक्के खर्च मालवाहतुकीवर होतो, तर एकूण मालापैकी अंदाजे ७१ टक्के माल रस्ते वाहतुकीद्वारे वाहून नेला जातो. रस्ते वाहतुकीच्या एकूण खर्चापैकी अंदाजे ४२ टक्के खर्च केवळ इंधनावर होतो, त्यामुळे वाढत्या इंधनाच्या किमती पुरवठा साखळीसाठी विनाशकारी ठरू शकतात. परिणामी वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो. .Pension Scheme: कामगारांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांची पेन्शन; काय आहे ही सरकारी योजना? अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या .क्रिसीलने नमूद केले आहे की, वाढत्या वाहतूक खर्चामुळे किरकोळ किमती वाढत असल्याने दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, कडधान्ये, मसाले, चहा, कॉफी, अंडी, मांस आणि मासे यांसारख्या वस्तूंच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढू शकतात. कच्च्या तेलाशी संबंधित कच्च्या मालाच्या आणि वाहतुकीच्या वाढत्या खर्चामुळे उत्पादकांना खर्चाचा दुहेरी फटका बसत आहे, ज्यामुळे नफ्याचे प्रमाण आणि ग्राहकांच्या किमतींवर दबाव वाढत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.