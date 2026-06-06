Sakal Money

Fuel Rate: सर्वसामान्यांना पुन्हा झटका? पेट्रोल-डिझेलचे दर ५ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता; भाववाढीबाबत तज्ज्ञांचा मोठा इशारा

Petrol Diesel Rate: इराणमधील युद्ध आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ करण्यात आली आहे. प्रति लिटर ७.५ रुपयांनी महाग झाले आहेत.
Fuel price India

Fuel price India

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मे महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ८% वाढ झाल्यानंतर आणखी वाढ अपेक्षित आहे. अहवालानुसार, इंधनाच्या दरात प्रति लिटर आणखी ५ रुपयांनी वाढ होऊ शकते. याचे कारण म्हणजे, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि पश्चिम आशियातील संकटामुळे होणाऱ्या इंधनाच्या नुकसानीमुळे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना दररोज अंदाजे ६१० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे.

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