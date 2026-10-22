eBay Layoff: आधी 800 जणांची नोकरी गेली, आता आणखी 1,000 जणांवर संकट! eBay चा मोठा निर्णय; कोणाची नोकरी जाणार?

eBay plans to cut 1,000 jobs news: ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपनी eBay मध्ये पुन्हा एकदा मोठी नोकरकपात होणार आहे. ताज्या माहितीनुसार कंपनी जवळपास 1,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या तयारीत असून, हा आकडा एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 9 टक्के आहे. Reuters च्या वृत्तानुसार, कंपनीचे CEO जेमी इयानोन यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या मेमोमध्ये या निर्णयाची माहिती दिली आहे. खर्च कमी करून अधिक नफा मिळवून देणाऱ्या व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कंपनी हे पाऊल उचलत असल्याचे त्यात सांगितले जात आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink: https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.कोणत्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार?eBay ने अद्याप कोणत्या विभागातील, टीममधील किंवा देशातील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. जेमी इयानोन यांच्या माहितीनुसार, कपातीमुळे प्रभावित होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना येत्या काही दिवसांत याबाबत कळवण्यात येईल. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस eBay मध्ये सुमारे 12,300 कर्मचारी काम करत होते. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम कंपनीतील प्रत्येक 11 कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास एका कर्मचाऱ्यावर होऊ शकतो..Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोनं-चांदी स्वस्त! 3 दिवसांत भाव कोसळले; चांदी 10 महिन्यांतील नीचांकी दरावर; ताजे भाव पाहा.eBay कर्मचारी कपात का करत आहे?कंपनीच्या CEO यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या मेमोमध्ये eBay ची सध्याची व्यावसायिक रणनीती योग्य दिशेने पुढे जात असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, भविष्यातील व्यावसायिक संधींचा फायदा घेण्यासाठी कंपनीला कोणत्या क्षेत्रांमध्ये अधिक गुंतवणूक करायची, हे ठरवणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यासाठी ज्या प्रोजेक्टमधीन अपेक्षित फायदा मिळत नाही, त्यावरील खर्च कमी करून अधिक नफा मिळवून देणाऱ्या व्यवसायांना प्राधान्य देण्याची eBay ची योजना आहे..2026 मध्ये दुसऱ्यांदा कर्मचारी कपातeBay ने 2026 मध्ये यापूर्वीही कर्मचारी कपात केली होती. फेब्रुवारी महिन्यात कंपनीने आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 6 टक्के, म्हणजेच जवळपास 800 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं होतं. त्यावेळीही कंपनीने कामकाज अधिक कार्यक्षम बनवणं आणि व्यवसायातील प्रक्रिया सोप्या करणं ही कर्मचारी कपातीमागची कारणं सांगितली होती. आता पुन्हा जवळपास 1,000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Stock Market: Jio IPO की Reliance चे शेअर्स? तुमच्याकडे 14,000 रुपये असतील तर कुठे गुंतवणं फायद्याचं? तज्ज्ञ काय सांगतात.Depop मुळे व्यवसायाला बळया वर्षी eBay ने फॅशन री-सेल प्लॅटफॉर्म Depop सोबत 1.4 अब्ज डॉलरचा व्यवहारही केला आहे. या व्यवहारामुळे तरुण ग्राहकांपर्यंत कंपनीची पोहोच वाढण्यास आणि पुनर्विक्रीच्या बाजारपेठेतील स्थान मजबूत होण्यास मदत झाल्याचं सांगितलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.