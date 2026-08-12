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FSSAI Pan Masala Rules: पान मसाला खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! FSSAI चा कंपन्यांना दणका, नवे नियम लागू, जाणून घ्या काय बदललं?

Use of plastic and aluminium foil in pan masala packaging prohibited: एफएसएसएआयने पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगबाबत नवीन आणि अधिक कठोर नियम लागू केले आहेत. यामुळे किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.
Pan Masala New Rules

FSSAI new Pan Masala packaging rules and plastic ban

ESakal

Vrushal Karmarkar
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पान मसाला ग्राहक आणि उत्पादकांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. सरकारने पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगमध्ये प्लास्टिक, ॲल्युमिनियम फॉइल आणि धातूचे थर वापरले जाणार नाहीत.

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