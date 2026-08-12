FSSAI Pan Masala Rules: पान मसाला खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! FSSAI चा कंपन्यांना दणका, नवे नियम लागू, जाणून घ्या काय बदललं?

पान मसाला ग्राहक आणि उत्पादकांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. सरकारने पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगमध्ये प्लास्टिक, ॲल्युमिनियम फॉइल आणि धातूचे थर वापरले जाणार नाहीत. .FSSAI ने यासंबंधीचे नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत. हे नियम अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध होताच अंमलात आले आहेत. नवीन नियमांनुसार, पान मसाला पॅकेजिंगसाठी कागद, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज आणि इतर नैसर्गिकरित्या मिळवलेल्या सामग्रीचा वापर केला जाऊ शकतो. तथापि, एक प्रमुख अट आहे: ते कोणत्याही प्रकारच्या प्लास्टिकपासून मुक्त असले पाहिजे. केवळ बाहेरून कागदासारखे दिसणे पुरेसे नाही. जर कागदावर प्लास्टिक, ॲल्युमिनियम फॉइल किंवा धातूचा थर दिला असेल, तर असे पॅकेजिंग देखील नवीन नियमांनुसार अवैध ठरेल. .प्लास्टिक नोटा प्रायोगिक तत्वावर! १०,२० रुपयांच्या १०० कोटींच्या नोटा छापणार : अर्थमंत्री सीतारामन.FSSAI ने स्पष्ट केले आहे की, पॉलिथिलीन, पॉलिप्रोपिलीन, पॉलिस्टर, पीव्हीसी किंवा इतर कोणतेही कृत्रिम पॉलिमर, को-पॉलिमर आणि लॅमिनेट्स वापरून पॅकेजिंग बनवता येणार नाही. पान मसाला कंपन्यांना आता टिन आणि काचेच्या कंटेनरचा वापर करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. एफएसएसएआयने पान मसाला पॅकेजिंगसाठी मंजूर केलेल्या साहित्याच्या यादीत या दोन्हींचा समावेश केला आहे. .याचा अर्थ असा की, कंपन्या प्लास्टिक-आधारित पॅकेजिंगऐवजी कागद, टिन किंवा काच यांसारखे पर्याय वापरू शकतात. कागद-आधारित पॅकेजिंगमध्ये देखील प्लास्टिक किंवा धातूचे कोणतेही छुपे थर असू नयेत. हे नवीन नियम पान मसाल्याच्या विक्रीवर किंवा उत्पादनावर बंदी घालत नाहीत. सरकारने केवळ त्याच्या पॅकेजिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यासंबंधीचे नियम बदलले आहेत. एफएसएसएआयने अन्न पॅकेजिंगशी संबंधित नियमांच्या विहित यादीत पान मसाल्याचा समावेश केला आहे. याअंतर्गत, कंपन्यांनी स्थापित नियमांनुसार पॅकेजिंग करणे बंधनकारक आहे. .तज्ज्ञांच्या मते, जर पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगमध्ये बदल झाला, तर किमती वाढू शकतात, कारण कंपन्या वाढीव खर्चासाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारू शकतात. टिन आणि काचेच्या कंटेनरच्या वापरामुळे खर्च वाढू शकतो. किमती वाढतील की नाही हे निश्चित नाही. हे नियम अचानक लागू करण्यात आलेले नाहीत. FSSAI ने यापूर्वी २८ एप्रिल २०२६ रोजी या बदलांचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर, जनता आणि संबंधित कंपन्यांकडून सूचना व आक्षेप मागवण्यात आले. या प्रक्रियेसाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. .Tata Sons N Chandrasekaran : टाटा समूहाला मोठा धक्का? चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीने शेअर्स गडगडले, TCS मध्ये मोठी घसरण .FSSAI च्या मते, जनता आणि हितधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून अंतिम नियम जारी करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांमध्ये प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित काही तरतुदींचाही समावेश आहे. पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगमध्ये प्लास्टिकचा वापर कमी करणे आणि विहित पॅकेजिंग साहित्याचे पालन सुनिश्चित करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.