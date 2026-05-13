Gold Import Duty Hike in India : सोनं-चांदीसह मौल्यवान धातू महागणार! मध्यरात्री केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय...

केंद्र सरकारने सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे आता विदेशातून सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम आयात करणे अधिक महाग होणार आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने मंगळवारी यासंदर्भात अनेक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार नवीन दर हे १३ मेपासून म्हणजेच आजपासून लागू होणार आहेत..सरकारने जारी केलेल्या अधिसुचनेनुसार, सोन्यावरचा बेसिक कस्टम ड्युटी (BCD) ५ टक्क्यांवरून थेट १० टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय AIDC सेसमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ केवळ सोन्याच्या बिस्किटांवर किंवा बारवर राहणार नाही, तर दागिने तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हुक, पिन, स्क्रू यांसारख्या छोट्या भागांवरही लागू होणार आहे. तसेच सोने-चांदीच्या मोडमधील १० टक्के कर आकारला जाणार आहे..Akshaya Tritiya Gold Price : अक्षय तृतीयेला सोन्याच्या भावाने गाठला उच्चांक, खरेदीही मोठ्या उत्साहात; २०,००० कोटींच्या विक्रीचा अंदाज.आतापर्यंत सोन्यावर ५ टक्के बेसिक कस्टम ड्युटी आणि १ टक्का AIDC सेस असा एकूण ६ टक्के कर लागू होता. आता BCD दुप्पट करत १० टक्के करण्यात आला आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधून सवलतीच्या दरात येणाऱ्या सोन्यावरही शुल्क वाढवण्यात आले आहे. आयात शुल्क वाढल्याने सराफा व्यापारी आणि ज्वेलर्ससाठी सोने-चांदी मागवणे महाग होणार आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर पडण्याची शक्यता आहे..या निर्णयामुळे सोने-चांदीच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मौल्यवान धातूंचा वापर औद्योगिक कामांसाठी किंवा रिसायकलिंगसाठी करणाऱ्या कंपन्यांचाही खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे ज्वेलरी उद्योगासह इतर संबंधित क्षेत्रांवरही या निर्णयाचा परिणाम दिसून येणार आहे..Gold Silver Rate : सोन्याच्या दरातील घसरणीमुळे खरेदीला प्रतिसाद, अक्षय्य तृतीयेला सोने-चांदीचे दर स्थिर; आंतरराष्ट्रीय बाजार बंद.दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच नागरिकांना एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये होणारी वाढ लक्षात घेता त्यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्यासह परदेश प्रवासही मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. त्यानंतर सरकराने आता आयात शुक्ल वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.