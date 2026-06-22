Gold-Silver Price Today : सोने-चांदीच्या दरात एकाच दिवशी प्रचंड उसळी; चांदी तब्बल 4,000 ने महागली, सोन्याचा काय भाव? पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर

gold price today in india 2026 : सलग दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर आज सोमवारी (ता. २२) सोने आणि चांदीच्या दरांनी पुन्हा जोरदार उसळी घेतलीये. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वरील सुरुवातीच्या व्यवहारात सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम सुमारे ८०० रुपये, तर चांदीच्या दरात प्रति किलो सुमारे ४,००० रुपये वाढ नोंदविण्यात आली. या वाढीमुळे बुलियन बाजारात पुन्हा सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे चित्र आहे..अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेबाबत सकारात्मक संकेत मिळाल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये काहीशी नरमाई आली आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम मौल्यवान धातूंच्या बाजारावर झाला असून सोने आणि चांदीच्या किमतींना आधार मिळाला आहे. मात्र, अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरांबाबत कठोर भूमिका कायम ठेवण्याची शक्यता असल्याने सोन्याच्या दीर्घकालीन तेजीवर दबाव कायम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..MCX वरील सोने-चांदीचे दरसोमवारी सकाळच्या व्यवहारात ऑगस्ट डिलिव्हरीच्या सोन्याच्या वायदा करारात लक्षणीय वाढ दिसून आली. सकाळी ९.४० वाजता सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१,४७,७२५ वर पोहोचला होता. त्यामध्ये ५२२ रुपयाची वाढ नोंदविण्यात आली. दुसरीकडे, जुलै डिलिव्हरीच्या चांदीच्या वायदा करारातही मोठी तेजी दिसून आली. सकाळी ९.४० वाजता चांदीचा भाव प्रति किलो ₹२,३५,०९९ वर व्यवहार करत होता. त्यात १,९१४ रुपयांची वाढ झाली होती..Pune Bengaluru Highway : पुणे-कोल्हापूर प्रवास आता अधिक सुसाट! महामार्गावरील नवा उड्डाणपूल 'या' वाहनांसाठी खुला; 30 जूननंतर मोठा बदल होणार.प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (प्रति १० ग्रॅम)शहर 24 कॅरेट 22 कॅरेट 18 कॅरेटदिल्ली ₹1,46,660 ₹1,34,450 ₹1,10,030मुंबई ₹1,46,510 ₹1,34,300 ₹1,09,880कोलकाता ₹1,46,510 ₹1,34,300 ₹1,09,880चेन्नई ₹1,48,360 ₹1,35,990 ₹1,13,690लखनऊ ₹1,46,660 ₹1,34,450 ₹1,10,030कानपूर ₹1,46,660 ₹1,34,450 ₹1,10,030पाटणा ₹1,46,560 ₹1,34,350 ₹1,09,930जयपूर ₹1,46,660 ₹1,34,450 ₹1,10,030इंदूर ₹1,46,560 ₹1,34,350 ₹1,09,930भोपाळ ₹1,46,560 ₹1,34,350 ₹1,09,930.Yeola Bribery Case : 60 हजार घेऊनही पोट भरले नाही! येवल्यात मुख्य लिपिक सुधीर वाघ लाचलुचपतच्या जाळ्यात, 5 हजार घेताना अटक, सावकारी परवान्यासाठी मागितली लाच.आंतरराष्ट्रीय बाजारातही तेजीजागतिक बाजारातही सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये वाढ दिसून आली. स्पॉट गोल्डचा दर ०.९ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ४,१९७.४१ डॉलरवर पोहोचला. यापूर्वी शुक्रवारी सोन्याने ११ जूननंतरची नीचांकी पातळी गाठली होती. चांदीच्या दरातही वाढ झाली असून जागतिक बाजारात तिचा भाव १.८ टक्क्यांनी वधारून प्रति औंस (Ounce) ६६.१० डॉलरवर व्यवहार करत होता..पुढील काळात दरांचा कल कसा राहू शकतो?तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास महागाई वाढण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती बँकांवर व्याजदर वाढविण्याचा दबाव निर्माण होतो. सोने हे व्याज किंवा निश्चित परतावा न देणारे गुंतवणूक साधन असल्याने उच्च व्याजदरांच्या वातावरणात त्याची आकर्षकता काहीशी कमी होते..फेडरल रिझर्व्हच्या १९ धोरणकर्त्यांपैकी नऊ जणांनी यंदा व्याजदर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच CME FedWatch Tool नुसार, डिसेंबरपर्यंत व्याजदर वाढीची शक्यता ८९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे आगामी काळात जागतिक आर्थिक घडामोडी, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकेच्या व्याजदर धोरणाचा सोने-चांदीच्या दरांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.