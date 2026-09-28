Sakal Money

करकायदा : ‘एमडीआर’वरील जीएसटी

यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआरवर जीएसटी लागू; लहान व्यापाऱ्यांना सूट, पण नोंदणी मर्यादेमुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मर्यादित
Understanding GST Application on Merchant Discount Rate (MDR) for Digital Payments

Understanding GST Application on Merchant Discount Rate (MDR) for Digital Payments

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) हे ग्राहकाकडून घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीचा भाग नसून, डिजिटल पेमेंटची प्रक्रिया, व्यवहाराची पडताळणी आणि रकमेचे सेटलमेंट यासाठी आकारले जाणारे सेवा शुल्क आहे. त्यामुळे ‘जीएसटी’ हा प्रत्यक्ष अदा केलेल्या ‘एमडीआर’च्या रकमेवर लागू होतो.

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