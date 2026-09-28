करकायदा : ‘एमडीआर’वरील जीएसटी

डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) हे ग्राहकाकडून घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीचा भाग नसून, डिजिटल पेमेंटची प्रक्रिया, व्यवहाराची पडताळणी आणि रकमेचे सेटलमेंट यासाठी आकारले जाणारे सेवा शुल्क आहे. त्यामुळे ‘जीएसटी’ हा प्रत्यक्ष अदा केलेल्या ‘एमडीआर’च्या रकमेवर लागू होतो. .सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, प्रत्यक्ष आकारली जाणारी ‘एमडीआर’ ही सेवा असल्याने त्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. तो केवळ ‘यूपीआय’मूळ व्यवहार मूल्यावर नाही, तर ‘जीएसटी’चा अंतर्भाव असलेल्या एकत्रित रकमेवर लागेल, कारण हस्तांतर करण्यात येणारी रक्कम ‘जीएसटी’सह दिली जात आहे. (अर्थात, भविष्यात सरकारने काही सवलत दिल्यास ती लागू होऊ शकते) त्यामुळे ‘एमडीआर’ शुल्क ०.४० टक्क्यांवर १८ टक्के जीएसटी म्हणजे ०.०७२ टक्के द्यावा लागेल. प्राप्तिकर कायद्यानुसार ‘टीडीएस’ हा बीजकातील ‘जीएसटी’वर कापला जात नाही परंतु, आता या परिस्थितीमध्ये बीजकामध्ये ‘जीएसटी’ असल्यास त्यावरही लागणाऱ्या ‘एमडीआर’ शुल्कावरदेखील ‘जीएसटी’ द्यावा लागेल. उदा. ग्राहकाने व्यापाऱ्याला ‘यूपीआय’द्वारे १० हजार रुपयांच्या खरेदीवर १८०० रुपये ‘जीएसटी’ दिला असल्यास, या व्यवहारावर ०.४ टक्के दराने संपूर्ण रकमेवर मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू होईल, जो ४० रुपये नसेल, तर तो ११,८०० रुपयांवर ४७.२० रुपये असेल. तसेच, या ‘एमडीआर’वर म्हणजे ४७.२० रुपयांवर १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ लागेल, जो ८.५० रुपये असेल; परिणामी अतिरिक्त खर्च ५५.७० रुपये होईल. याचा अर्थ असा, की मर्चंट डिस्काउंट रेट-संबंधित खर्च हा ग्राहकाच्या एकूण देयकाचा (रु. ११,८००) ०.४७२ टक्के आहे आणि जीएसटी-पूर्व मूल्याच्या (रु. १०,०००) अंदाजे ०.५५७ टक्के आहे..‘एनपीसीआय’चे स्पष्टीकरणनॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) स्पष्ट केले आहे, की काही विशिष्ट युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहारांवरील ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’वर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यामुळे परिणामी, ९६ टक्क्यांहून अधिक २,००० रुपयांपर्यंतच्या लहान व्यापारी व्यवहार पेमेंटवर ‘एमडीआर’ लागू होणार नाही आणि त्यामुळे ‘जीएसटी’चाही प्रश्न उद्भवणार नाही. तसेच, ज्या व्यापाऱ्यांची मासिक ‘यूपीआय’ प्राप्ती एक लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना ‘एमडीआर’ व ‘जीएसटी’ भरण्याची आवश्यकता नाही. ‘एनपीसीआय’चा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की ज्या व्यापाऱ्यांना ‘एमडीआर’ भरावा लागेल, त्यांना त्यावरील ‘जीएसटी’चा इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळू शकतो. त्यामुळे हा ‘जीएसटी’ त्यांच्यासाठी अंतिम खर्च ठरणार नाही. मात्र, प्रत्यक्षात या सवलतीचा लाभ सर्व व्यापाऱ्यांना मिळेलच असे नाही. याचे कारण ‘जीएसटी’ नोंदणीची मर्यादा आहे. सेवा पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना २० लाख रुपये, तर वस्तू व सेवा पुरविणाऱ्या व्यापाऱ्याना ४० लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत नोंदणी बंधकारक नाही. वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा करणाऱ्या ज्या व्यापाऱ्यांची उलाढाल अनिवार्य ‘जीएसटी’ नोंदणीच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे, त्यांना केवळ ‘एमडीआर’वरील ‘जीएसटी’चा इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळविण्यासाठी स्वेच्छेने ‘जीएसटी’ नोंदणी घ्यावी लागेल. नोंदणी घेतल्यानंतर नियमित ‘जीएसटी’ विवरणपत्रे दाखल करणे, नोंदी ठेवणे आणि इतर अनुपालन करणे आवश्यक होईल. अशा परिस्थितीत केवळ ‘एमडीआर’वरील ‘जीएसटी’ वाचविण्यासाठी ‘जीएसटी’ नोंदणी घेणे छोट्या व्यापाऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या कितपत फायदेशीर ठरेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याहून महत्त्वाचा प्रश्न कंपोझिशन योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या दीड कोटी व्यापाऱ्यांचा आहे. कायद्यानुसार ‘एमडीआर’वर भरलेल्या ‘जीएसटी’चा क्रेडिट त्यांना घेता येणार नाही. परिणामी, त्यांच्यासाठी हा प्रत्यक्ष खर्चच ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.