Denmark Investment: डेन्मार्कच्या कंपन्यांची महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढणार? उद्योगमंत्र्यांचा मुंबई दौरा; L&T कडे मोठी जबाबदारी

डेन्मार्क आणि महाराष्ट्रातील व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने डेन्मार्कचे उद्योगमंत्री मार्टिन लिडेगार्ड यांनी 2 नोव्हेंबर रोजी मुंबईला भेट दिली. या दौऱ्यात सागरी व्यापार, ग्रीन शिपिंग, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला. दरम्यान, Larsen & Toubro (L&T) कंपनीचे अध्यक्ष एस. एन. सुब्रह्मण्यन यांची मुंबईतील डेन्मार्कचे मानद वाणिज्यदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली..महाराष्ट्र हे डेन्मार्कसाठी महत्त्वाचे व्यावसायिक केंद्र आहे. राज्यात शिपिंग, सागरी तंत्रज्ञान आणि ग्राहक वस्तू क्षेत्रांतील 60 हून अधिक डेन्मार्कच्या कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि औद्योगिक संबंधांना चालना मिळत आहे. आगामी काळात गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासोबतच सागरी वाहतूक, शाश्वत जलव्यवस्थापन आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा उद्देश या दौऱ्यामागे होता..भारत-EU व्यापार करारामुळे गुंतवणुकीला चालना मार्टिन लिडेगार्ड यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांची भेट घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील डेन्मार्कच्या गुंतवणुकीच्या संधी, भारत आणि युरोपीय यूनियन यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (तसेच सागरी क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधांमधील सहकार्यावर चर्चा झाली.यावेळी लिडेगार्ड म्हणाले, “डेन्मार्क आणि महाराष्ट्र या दोन्हींची अर्थव्यवस्था जवळपास समान आकाराची आहे. त्यामुळे एकमेकांसोबत सहकार्य करण्याच्या अनेक संधी आहेत. महाराष्ट्रात डेन्मार्कच्या 60 हून अधिक कंपन्या आधीपासून कार्यरत आहेत. भारत आणि युरोपीय यूनियन यांच्यातील आगामी मुक्त व्यापार करारामुळे व्यावसायिक संधी आणखी वाढतील, अशी अपेक्षा आहे.”.L&T मध्ये बैठकलिडेगार्ड यांनी मुंबईतील L&T येथे भारतीय उद्योगसमूह, शिपिंग कंपन्या आणि डेन्मार्कमधील सागरी व संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. भारताचा आर्थिक आणि सागरी विकास, औद्योगिक भागीदारी आणि दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संधी यावर या बैठकीत चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, L&T या भारतीय कंपनीची स्थापना 1938 मध्ये मुंबईत दोन डेन्मार्कच्या अभियंत्यांनी केली होती. हेनिंग होल्क-लार्सन आणि सोरेन क्रिस्टियन टुब्रो यांनी या कंपनीची सुरुवात केली होती..महाराष्ट्रात डेन्मार्कच्या कंपन्यांकडून मोठी गुंतवणूकमहाराष्ट्रात डेन्मार्कच्या कंपन्यांकडून अलीकडच्या काळात मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात सप्टेंबर 2026 मध्ये Novonesis कंपनीने मुंबईजवळील पाताळगंगा येथील प्रोजेक्ट विस्तार करण्यासाठी 600 दशलक्ष डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. त्यानंतर Impact Fund Denmark कंपनीने ऑक्टोबर 2026 मध्येने भारतातील प्रमुख इलेक्ट्रिक बस कंपन्यांपैकी एक असलेल्या GreenCell Mobility मध्ये 230 दशलक्ष डॅनिश क्रोनरची गुंतवणूक जाहीर केली.याशिवाय Danfoss, Hempel, Everllence आणि Alfa Laval या डेन्मार्कच्या कंपन्यांचे महाराष्ट्रात उत्पादन प्रकल्प आहेत. Danfoss आणि Hove या कंपन्याही राज्यात नवीन उत्पादन सुविधा सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत.एकूणच, डेन्मार्कच्या उद्योगमंत्र्यांच्या मुंबई दौऱ्यामुळे महाराष्ट्रातील सागरी वाहतूक, उत्पादन उद्योग, हरित तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.