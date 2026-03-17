इराणच्या पेट्रोलपेक्षा भारतात चहा महाग! एक लीटर पेट्रोल अन् डिझेलचा दर वाचून बसेल धक्का

Petrol Price Iran vs India : आखाती देशात युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर इंधन तुटवड्याची समस्या जगभरात अनेक देशांमध्ये भेडसावत आहे. कच्च्या तेलाचे दरही गगनाला भिडले आहेत. बहुतांश देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर ८० रुपये ते १५० रुपये लीटर असे आहेत. भारतात चहाच्या एका कपाला मोजाव्या लागणाऱ्या किंमतीपेक्षा स्वस्त दरात इराणमध्ये पेट्रोल मिळतं. भारतात पेट्रोल १०० रुपयांच्या वर प्रति लीटर दरानं विकले जाते. पण इराणमध्ये अडीच ते तीन रुपये लीटर दराने विक्री होते. इराणमध्ये इतकं स्वस्त पेट्रोल कसं मिळतं? त्याचं गणित काय हे जाणून घेऊ..मध्य पुर्वेत युद्धजन्य स्थिती आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर हल्ले केल्यानं भूराजकीय अस्थिरता निर्माण झालीय. इराणमध्ये अनेक ठिकाणी अमेरिकेनं हल्ले करत तिथली अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इराण जगातील त्या निवडक देशांपैकी एक आहे जिथं तेल आणि नैसर्गिक गॅसचे साठे मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुले जगात सर्वात स्वस्त पेट्रोल डिझेल या देशात मिळतं..इराणमध्ये इंधनाचे दर इतके कमी आहेत की भारतीय चलनानुसार त्याची किंमत ठरवायची झाली तर एक कप चहाच्या दरात दोन लीटर पेट्रोल मिळू शकतं. इराणमध्ये सध्याचे पेट्रोल दर हे अडीच ते तीन रुपये इतके आहेत. तर डिझेलची किंमत फक्त २५ ते ३५ पैसे प्रती लीटर इतकी आहे. भारतात एक कप चहा घ्यायचा झाला तरी किमान ७ ते १० रुपये मोजावे लागतात..इराणमध्ये इंधन स्वस्त असण्याचं कारण तिथल्या सरकारचं धोरण आहे. सरकारकडून इराणमध्ये नागरिकांना इंधनावर जगात सर्वाधिक अनुदान दिलं जातं. तेल देशाची स्वत:ची संपत्ती आहे आणि याचा फायदा जनतेला व्हायला हवा. जगात नैसर्गिक संसाधनांमध्ये इराण पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यांना तेल आयात करावं लागत नाही. त्यामुळे वाहतूक खर्च आणि आयात शुल्काचाही भार त्यांच्यावर पडत नाही..इराणमध्ये इंधन हे कोट्यानुसार विकलं जातं. प्रत्येक नागरिकाला महिन्याला ठराविक इंधन मिळतं. सुरुवातीच्या ६० लीटर पेट्रोलसाठी नागरिकांना प्रती लीटर १५ हजार इराणी रियाल मोजावे लागतात. भारतीय चलनानुसार ही किंमत १.३० रुपये प्रती लीटर इतकी होते. ६० लीटर पेक्षा जास्त वापर केल्यास त्यापुढे प्रत्येक लीटरसाठी फ्री मार्केट रेटनुसार ३० हजार इराणी रियाल म्हणजेच भारतीय चलनानुसार अडीच ते तीन रुपयांपर्यंत प्रती लीटर पेट्रोलची खरेदी करावी लागते. डिझेलसाठीसुद्धा कोटा सिस्टिम असून कोटा संपल्यानंतर ५० पैसे प्रती लीटर दराने पेट्रोलची खरेदी करावी लागते.