MS Dhoni Brand Value 2026: भारतीय क्रिकेटमधील लोकप्रिय चेहरा असलेल्या महेंद्रसिंह धोनी याने आयपीएलमधूनही निवृत्ती जाहीर केली आहे. मात्र, क्रिकेट खेळणं थांबवलं असलं तरी जाहिरातींच्या दुनियेत त्याची लोकप्रियता अजूनही कायम आहे. अनेक कंपन्या आजही जाहिरातींसाठी धोनीला पसंती देत आहेत..TAM AdEx च्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या काळात धोनी ३३ ब्रँड्सच्या जाहिरातींमध्ये दिसला. यामुळे टीव्हीवरील जाहिरातींच्या बाबतीत तो शाहरुख खाननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..Gold Rate Today: सोनं 13 हजारांनी, चांदी 12,500 रुपयांनी स्वस्त! 18 कॅरेट सोनं 93 हजारांवर; पाहा ताजे दर.३३ ब्रँड्सच्या जाहिरातींमध्ये धोनीTAM AdEx च्या अहवालानुसार, २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत धोनी ३३ ब्रँड्सच्या जाहिरातींमध्ये दिसला. मात्र, काही वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत ही संख्या कमी झाली आहे. याआधी धोनी ४० हून अधिक ब्रँड्सच्या जाहिराती करत होता. म्हणजेच, आयपीएलमधून निवृत्ती घेण्याआधीच त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या ब्रँड्सची संख्या कमी होऊ लागली होती..कंपन्यांचा धोनीवर एवढा विश्वास का?धोनीचा शांत स्वभाव आणि कठीण परिस्थितीतही योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता यामुळे त्याची वेगळी ओळख आहे. तो फार कमी बोलतो आणि वादांपासूनही दूर राहतो. त्यामुळे लोकांमध्ये त्याची विश्वासार्ह प्रतिमा तयार झाली आहे. याच कारणामुळे अनेक कंपन्या आपल्या जाहिरातींसाठी धोनीची निवड करतात.बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, २०२१ पासून धोनी भारतातील सर्वाधिक ब्रँड व्हॅल्यू असलेल्या टॉप १० सेलिब्रिटींमध्ये आहेत. विराट कोहली याच्याशिवाय या यादीत स्थान मिळविणारा तो एकमेव क्रिकेटपटू आहेत..EPFO New Rules: PF संदर्भात 6 महत्त्वाचे निर्णय; तुमच्यावर काय परिणाम होणार?.निवृत्तीनंतर धोनींची ब्रँड व्हॅल्यू कमी होणार?आयपीएलमध्ये खेळत असताना दरवर्षी लाखो चाहते धोनींना मैदानावर पाहत होते. आता खेळाडू म्हणून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांची मैदानावरील उपस्थिती कमी होऊ शकते. याचा परिणाम भविष्यात त्यांच्या जाहिरातींच्या मागणीवर आणि जाहिरातींसाठी मिळणाऱ्या पैशांवर होण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.