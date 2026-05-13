Amul Raises Milk Prices: महागाईचा आणखी एक फटका! अमूलने वाढवले दुधाचे दर, जाणून घ्या नवीन दर कधीपासून लागू होतील?

देशातील सर्वांत मोठ्या डेअरी ब्रँडने ग्राहकांना पुन्हा एकदा महागाईचा धक्का दिला आहे. गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ (GCMMF) ने दुधाच्या किमतीत प्रति लिटर दोन रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ १४ मे २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहे. यासोबत मदर डेरीनेही दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .वाढ सर्व प्रकारच्या पॅकेजिंगवर लागूअमूलने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, ही दरवाढ ताज्या पाऊच दुधासह विविध पॅकेजिंग स्वरूपातील सर्व मुख्य दुध उत्पादनांवर लागू होईल. सरासरी २.५ ते ३.५ टक्के इतकी ही वाढ सध्याच्या अन्नधान्य महागाईच्या दरापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. तरीही, दररोज दुध खरेदी करणाऱ्या सामान्य कुटुंबांसाठी ही वाढ अतिरिक्त आर्थिक भार ठरणार आहे..उत्पादन खर्च वाढल्याने निर्णय अपरिहार्यGCMMF ने स्पष्ट केले की, दूध उत्पादन आणि संबंधित कामकाजाचा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पशुखाद्य, दूध पॅकेजिंग फिल्म आणि इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ ही दरवाढीमागची मुख्य कारणे आहेत. महासंघाने सांगितले की, वाढलेल्या खर्चाचा विचार करून हा निर्णय घेणे आवश्यक झाले होते..शेतकऱ्यांना थेट फायदामहासंघाने यावेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. GCMMF च्या सदस्य संघांनी दुध खरेदी दरात प्रति किलो फॅटसाठी ३० रुपयांची वाढ केली आहे. मे २०२५ च्या तुलनेत ही ३.७ टक्के वाढ आहे. यामुळे वाढलेल्या दरांचा फायदा थेट दुध उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, असे महासंघाने नमूद केले आहे.यापूर्वी १ मे २०२५ रोजीही दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. GCMMF ही देशातील सर्वांत मोठी दूध उत्पादक सहकारी संस्था आहे. 'अमूल' ब्रँड अंतर्गत ती देशभरातील लाखो ग्राहकांना दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा पुरवठा करते..ग्राहकांवर वाढता भारतज्ज्ञांच्या मते, या दरवाढीचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होणार आहे. विशेषतः ज्या कुटुंबांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात दूध वापरले जाते, त्यांच्यावर याचा जास्त परिणाम दिसून येईल. केवळ घरगुती दुध खरेदीचा खर्च वाढणार नाही, तर याचा परिणाम इतर संबंधित उत्पादनांवरही होईल.चहा, कॉफी, विविध मिठाई आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती भविष्यात वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या दररोजच्या बजेटवर अतिरिक्त दबाव पडेल..एकूण परिणामअमूलच्या या निर्णयामुळे महागाईच्या काळात ग्राहकांना पुन्हा एकदा सावध राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याची आशा वाढली आहे, तर दुसरीकडे शहरातील आणि ग्रामीण भागातील सामान्य कुटुंबांना आपल्या खर्चात समायोजन करण्याची तयारी करावी लागणार आहे. GCMMF सारख्या मोठ्या संस्थेच्या या निर्णयाचा देशभरातील दुध बाजारावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.