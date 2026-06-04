Salary System News: भारतीयांना आता महिन्यात दोन वेळा मिळणार पगार? कोणी दिला प्रस्ताव? कर्मचाऱ्यांच्या मनात उत्सुकता

नवी दिल्ली: दर १५ तारखेला पगाराचा अर्धा भाग खात्यात जमा झाला आणि महिन्याच्या शेवटी उर्वरित रक्कम मिळाली तर कसे वाटेल? या प्रश्नाने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात उत्सुकता निर्माण केली आहे. शादी.कॉमचे संस्थापक आणि शार्क टँक इंडियाचे जज अनुपम मित्तल यांनी मासिक वेतन प्रणालीऐवजी द्विमासिक (बाय-मंथली) पगार व्यवस्था सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. लिंक्डइनवर त्यांनी केलेल्या पोस्टमुळे वेतन भुगतानाच्या पद्धतीवर देशभर चर्चा रंगली आहे..अनुपम मित्तलांचा द्विमासिक पगार फॉर्म्युलाअनुपम मित्तल यांच्या मते, कंपन्या कर्मचाऱ्यांसाठी लवचिक कामाचे तास, मोफत जेवण आणि जादा सुट्ट्या यांसारख्या सुविधांचा मोठा गवगवा करतात. मात्र ज्या गोष्टीकडे कर्मचारी सर्वाधिक लक्ष देतात, ती म्हणजे वेळेवर पगार. भारतात बहुतेक कंपन्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, म्हणजे ५ किंवा ७ तारखेला पगार देतात. काही कंपन्या १ तारखेला पैसे जमा करतात, तरीही आठवड्याच्या शेवटी, बँक सुट्टी किंवा इतर कारणांमुळे विलंब होतो..मित्तल यांनी सुचवलेल्या नव्या पद्धतीनुसार कंपन्यांनी महिन्यात दोन वेळा पगार द्यावा. पहिला हफ्ता १५ तारखेला आणि दुसरा ३० तारखेला. महिन्याच्या मध्यावर पैसा मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांचा मासिक बजेट बिघडणार नाही. छोट्या-मोठ्या खर्चांसाठी क्रेडिट कार्ड किंवा कर्ज अॅप्सवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. तरलता वाढल्याने बाजारात ग्राहक खर्च वाढेल आणि त्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे..हिऱ्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मलो, आठवड्याला १०-१२ कोटी उडवतो; ललित मोदींनी सांगितलं एवढा पैसा येतो कुठून?.शादी.कॉमने आधीच केला बदलअनुपम मित्तल यांनी सांगितले की, त्यांच्या कंपनीने काही वर्षांपूर्वीच वेतन देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा केली आहे. “काही वर्षांपूर्वी आम्ही ठरवले की, कर्मचाऱ्यांना पगार पुढच्या महिन्यात नव्हे तर चालू महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी द्यावा. हे कोणतेही अतिरिक्त फायदे नाहीत, तर सामान्य बुद्धिमत्ता आहे,” असे त्यांनी लिहिले.त्यांचे म्हणणे आहे की, कागदोपत्री एक आठवड्याचा विलंब छोटासा वाटतो, पण सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी तो मोठी अडचण निर्माण करतो. पगार उशिरा मिळाल्यास कर्जाची हप्ती बाऊन्स होते, घरमालकाशी वादावादी होते आणि अनावश्यक दंड भरावा लागतो. यामुळे मानसिक तणाव वाढतो..जागतिक पगार व्यवस्था कशी आहे?जगात पगाराची एकसमान पद्धत नाही. अनेक देशांत कंपन्यांना साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, द्विमासिक किंवा मासिक अशा विविध पद्धतींना परवानगी आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, डेन्मार्क, इजिप्त, फिनलंड, न्यूझीलंड, फिलिपाइन्स, रशिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका यांसारख्या देशांत उद्योग, कंपनी आकार आणि स्थानिक नियमांनुसार वेगवेगळ्या प्रणाली रूढ आहेत..Mukesh Ambani: मुकेश अंबानींना मोठा धक्का! श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानी घसरण; अदानी पुन्हा नंबर 1, अंबानींना मागे टाकणारा कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.