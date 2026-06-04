Personal Finance

Salary System News: भारतीयांना आता महिन्यात दोन वेळा मिळणार पगार? कोणी दिला प्रस्ताव? कर्मचाऱ्यांच्या मनात उत्सुकता

Why Anupam Mittal Wants Employees to Receive Salaries Twice a Month : शादी.कॉमने आधीच वेतन पद्धतीत बदल करून दाखवला मार्ग; वेळेवर पगारामुळे क्रेडिट कार्ड, कर्ज अॅप्सवरील अवलंबित्व कमी होऊन कर्मचाऱ्यांचा ताण घटण्याची अपेक्षा
Will Indians Get Salary Twice a Month? Anupam Mittal’s Proposal Sparks Debate

Will Indians Get Salary Twice a Month? Anupam Mittal’s Proposal Sparks Debate

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली: दर १५ तारखेला पगाराचा अर्धा भाग खात्यात जमा झाला आणि महिन्याच्या शेवटी उर्वरित रक्कम मिळाली तर कसे वाटेल? या प्रश्नाने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात उत्सुकता निर्माण केली आहे. शादी.कॉमचे संस्थापक आणि शार्क टँक इंडियाचे जज अनुपम मित्तल यांनी मासिक वेतन प्रणालीऐवजी द्विमासिक (बाय-मंथली) पगार व्यवस्था सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. लिंक्डइनवर त्यांनी केलेल्या पोस्टमुळे वेतन भुगतानाच्या पद्धतीवर देशभर चर्चा रंगली आहे.

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