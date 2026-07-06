Best Government Investment: PPF, SSY की SCSS? तुमच्यासाठी कोणती सरकारी बचत योजना फायद्याची?

PPF-SSY-SCCC Small Saving Scheme Investment: आपण जेव्हा गुंतवणूक करण्याचा विचार करतो तेव्हा 2 गोष्टी नेहमी लक्षात घेतो एक म्हणजे गुंतवणूक सुरक्षित राहिली पाहिजे आणि सोबत दमदार व्याजही मिळायला हवे. त्यामुळे अशा गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी लघूबचत योजना म्हणजेच स्मॉल सेविंग स्कीम्स ह्या लोकप्रिय आहेत. यातच आता सरकारने जुलै ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीसाठी यांची व्याजदर जाहीर केले आहे. .नवीन व्याजदरांनुसार PPF, सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), जेष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) यांसारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना पुढील तीन महिन्यांतही पूर्वीप्रमाणेच परतावा मिळणार असून यातील प्रत्येकाचे व्याजदर मात्र वेगवेगळे आहे. त्यामुळे यातील कोणती गुंतवणूक तुमच्यासाठी फायद्याची ठरू शकते समजून घेऊयात..Gold Rate Today: सोनं सलग तिसऱ्या दिवशी स्वस्त! चांदीच्या भावतही घसरण; आजचा ताजा भाव पाहा.कोणत्या योजनेवर सर्वाधिक व्याजसध्या सरकारी बचत योजनांमध्ये सर्वाधिक 8.2 टक्के वार्षिक व्याज दोन योजनांमध्ये मिळत आहे. यात -सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) – 8.2 टक्केवरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) – 8.2 टक्के.तुमच्यासाठी कोणती योजना फायद्याची?जर तुमच्या कुटुंबांमध्ये 10 वर्षांखालील मुलगी असेल तर तिच्या भविष्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना हा गुंतवणुकीचा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मुलीच्या शिक्षण आणि भविष्यातील मोठ्या खर्चांसाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.या योजनेची खास वैशिष्ट्ये आहेत. जसे-8.2 टक्के वार्षिक व्याजदरगुंतवणूक, व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर करसवलत21 वर्षांचा कालावधीविशिष्ट अटींनुसार मुलीच्या विवाहानंतर खाते बंद करण्याची सुविधा.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जर गुंतवणूक करताना तुमचे वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय आहे तर तुमच्यासाठी जेष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) हा पर्याय सर्वोत्तम मानला जातो.या योजनेत सुमारे 8.2 टक्के वार्षिक व्याज तर मिळतेच पण सोबत केंद्र सरकारची हमी, 5 वर्षांचा कालावधी असल्याने नियमित उत्पन्न मिळवू इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा पर्याय फायद्याचा आहे..Success Story: 38 व्या वर्षीच नोकरीला रामराम! वर्षाला 2 कोटी कमावणाऱ्या इंजिनिअरने उघडलं साइड कमाईचं सीक्रेट.इतरांसाठी PPF चा पर्यायजे लोक या दोन्ही योजनांसाठी पात्र नाही त्यांच्यासाठी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PPF हा दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा चांगला पर्याय आहे.PPF ची वैशिष्ट्ये -यात 7.1 टक्के वार्षिक व्याजदर मिळते.कोणताही भारतीय यात नागरिक खाते उघडू शकतो.गुंतवणूक, व्याज आणि मुदतपूर्ती रक्कम करमुक्त आहे.या सर्व गोष्टींमुळे दीर्घकालीन मोठा फंड निर्मितीसाठी ही योजना लोकांमध्ये लोकप्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.