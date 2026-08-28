MRP पेक्षा 400 रुपयांनी महाग विकली ब्रा! महिलेची थेट कोर्टात धाव; न्यायाधीश म्हणाले, ‘माणसं खोटं बोलू शकतात, पण...

Consumer Court Gives Major Relief to Delhi Woman on Bra Case: देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये एका महिलेने लॉन्जरी स्टोअरमधून ब्रा खरेदी केली. ब्राच्या प्राइस टॅगवर किंमत ₹1,495 होती, मात्र दुकानाने तिच्याकडून त्यासाठी ₹1,895 घेतले. म्हणजेच महिलेकडून ₹400 जास्त वसूल करण्यात आले. या प्रकरणी महिलेने ग्राहक आयोगात तक्रार केली आणि अखेर तिच्या बाजूने निकाल लागला..प्रकरण काय?दिल्लीत राहणाऱ्या महिलेने 3 मार्च 2024 रोजी दिल्लीतील लाजपत नगर येथील एका लॉन्जरी स्टोअरमधून दोन ब्रा खरेदी केल्या होत्या. दोन्ही ब्रासाठी तिने GPay द्वारे ऑनलाइन UPI पेमेंट करून एकूण 3,395 रुपये दिले. घरी गेल्यानंतर तिने बिल आणि ब्राच्या प्राइस टॅग पाहिल्यावर कळले की किंमतीमध्ये 400 रुपयांचा फरक आहे.यानंतर महिलेने दुकानात जाऊन याबाबत विचारणा केली. मात्र, दुकानाच्या कर्मचाऱ्यांनी ब्रावर जुना प्राइस टॅग असल्याचे सांगितले आणि त्याची किंमत ₹1,895 असल्याचा दावा केला. त्यामुळे महिलेने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली..दुकानानेही केला विरोधया प्रकरणात दुकानाने महिलेच्या दाव्यावर आक्षेप घेतला. बिलावर ग्राहकाचे नाव वेगळे असल्याने संबंधित खरेदी महिलेनेच केली होती, हे स्पष्ट होत नसल्याचे दुकानाने सांगितले. तसेच महिलेने खरेदीनंतर लगेच तक्रार केली नसल्याचा मुद्दाही दुकानाने मांडला.मात्र, महिलेने GPay पेमेंटचा पुरावा आणि ब्राचा मूळ प्राइस टॅग आयोगासमोर सादर केला. GPay मधून केलेली ₹3,395 ची रक्कम आणि बिलावरील रक्कम एकच होती. त्याचबरोबर ब्राच्या प्राइस टॅगवरील माहिती आणि बिलातील माहितीही जुळत होती. त्यामुळे महिलेनेच ही खरेदी केली असल्याचे आयोगाने मान्य केले..कागदपत्रं खोटं बोलत नाहीतदिल्ली ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षा मोनिका ए. श्रीवास्तव आणि सदस्य किरण कौशल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. यात स्टोअरने महिलेकडून 400 रुपये जास्त घेतल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.आयोगाने आपल्या आदेशात कागदपत्रांच्या पुराव्याला महत्त्व दिले. महिलेने सादर केलेला प्राइस टॅग आणि तक्रारीसोबत दिलेला टॅग एकच असल्याचेही आयोगाच्या निदर्शनास आले. यावेळी आयोगाने “माणसं खोटं बोलू शकतात, पण कागदपत्रं खोटं बोलत नाहीत,” अशी महत्त्वाची टिप्पणी केली..मोठी भरपाईग्राहक आयोगाने स्टोअरला महिलेकडून घेतलेले अतिरिक्त 400 परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच या 400 रुपयांवर 3 मार्च 2024 पासून वार्षिक 8 टक्के व्याजही द्यावे लागणार आहे. स्टोअरने तीन महिन्यांत ही रक्कम दिली नाही, तर व्याजाचा दर 10 टक्के वार्षिक होईल. याशिवाय महिलेला झालेल्या त्रासासाठी आणि या प्रकरणातील कायदेशीर खर्चासाठी स्टोअरला आणखी 20,000 रुपये महिलेला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.