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MRP पेक्षा 400 रुपयांनी महाग विकली ब्रा! महिलेची थेट कोर्टात धाव; न्यायाधीश म्हणाले, ‘माणसं खोटं बोलू शकतात, पण...

Consumer Court case delhi: दिल्लीतील एका लॉन्जरी स्टोअरमध्ये खरेदी केलेल्या ब्राच्या किमतीवरून महिलेचा दुकानदाराशी वाद झाला. त्यानंतर प्रकरण ग्राहक आयोगात पोहचलं. कोर्टात सादर केलेल्या पुराव्यांतून नेमकं काय समोर आलं? पाहा.
Consumer Court Gives Major Relief to Delhi Woman

Bra Sold ₹400 Above MRP: Delhi Woman Takes Lingerie Store to Consumer Court

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Consumer Court Gives Major Relief to Delhi Woman on Bra Case: देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये एका महिलेने लॉन्जरी स्टोअरमधून ब्रा खरेदी केली. ब्राच्या प्राइस टॅगवर किंमत ₹1,495 होती, मात्र दुकानाने तिच्याकडून त्यासाठी ₹1,895 घेतले. म्हणजेच महिलेकडून ₹400 जास्त वसूल करण्यात आले. या प्रकरणी महिलेने ग्राहक आयोगात तक्रार केली आणि अखेर तिच्या बाजूने निकाल लागला.

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