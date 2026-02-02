Personal Finance

Budget 2026 : बजेटमधील घोषणा नेमक्या कधी लागू होतात? नागरिकांना फायदा कधीपासून मिळतो, जाणून घ्या

Union Budget 2026 Scheme : अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजना किती दिवसांनी लागू होतात आणि सामान्य माणसाला त्याचा फायदा कधीपासून मिळू लागतो? चला, जाणून घेऊया.
Union Budget 2026

Budget 2026: When Do Announcements Actually Come Into Effect? Here’s When You Get the Benefits

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Budget Scheme 2026 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ संसदेत सादर केला आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्प झाल्यावर देशभरात एकच प्रश्न सर्वाधिक विचारला जातो तो म्हणजे बजेटमध्ये जाहीर झालेल्या घोषणांचा फायदा नेमका कधीपासून मिळणार? करसवलत असो, नवी योजना असो किंवा सबसिडीची घोषणा असो, सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष यावरच असते की दिलासा कधीपासून मिळेल. मात्र अर्थसंकल्पीय भाषण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी शासकीय प्रक्रिया असते.

