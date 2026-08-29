Personal Finance

CNG Price Hike: सीएनजी वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी! पुन्हा दरवाढ; आता एका किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

CNG Price Hike: What Has Changed? : सीएनजीच्या दरात ३.८९ रुपये प्रति किलो वाढ झाली असून, दिल्ली-एनसीआरमध्ये नव्या दरांची शनिवारपासून अंमलबजावणी होणार आहे.
CNG price hike announced in Delhi-NCR amid rising international LNG prices; Maharashtra city-wise CNG rates remain different.

CNG price hike announced in Delhi-NCR amid rising international LNG prices; Maharashtra city-wise CNG rates remain different.

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता देशांतर्गत इंधनाच्या दरांवरही दिसून येत आहे. इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने (IGL) सीएनजीच्या किमतीत पुन्हा वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएनजीच्या दरात प्रति किलोग्रॅम ३.८९ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, हे सुधारित दर शनिवार सकाळपासून लागू होणार आहेत. या वाढीनंतर दिल्लीमध्ये सीएनजीचा दर ८६.९८ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला आहे.

Loading content, please wait...
cng
CNG Gas
CNG Pump
why is CNG expensive
Marathi News Esakal
www.esakal.com