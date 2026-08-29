CNG Price Hike: सीएनजी वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी! पुन्हा दरवाढ; आता एका किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता देशांतर्गत इंधनाच्या दरांवरही दिसून येत आहे. इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने (IGL) सीएनजीच्या किमतीत पुन्हा वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएनजीच्या दरात प्रति किलोग्रॅम ३.८९ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, हे सुधारित दर शनिवार सकाळपासून लागू होणार आहेत. या वाढीनंतर दिल्लीमध्ये सीएनजीचा दर ८६.९८ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला आहे..एलएनजीच्या वाढत्या किमतींचा परिणामआंतरराष्ट्रीय बाजारात लिक्विफाइड नॅचरल गॅस अर्थात एलएनजीच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने कंपनीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वाढलेल्या खर्चाचा परिणाम म्हणून सीएनजीच्या दरात प्रति किलोग्रॅम ३.८९ रुपयांची वाढ करणे आवश्यक ठरल्याचे इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारताला सध्या तुलनेने अधिक किमतीत एलएनजीची आयात करावी लागत आहे. भारत एलएनजीच्या पुरवठ्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेवर होत आहे..या वर्षातील पाचवी दरवाढसीएनजीच्या दरात यंदा आतापर्यंत पाच वेळा वाढ झाली आहे. मे महिन्यानंतर दिल्ली-एनसीआरमध्ये सीएनजीच्या किमती वाढवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी मे महिन्यात इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने अवघ्या दहा दिवसांच्या कालावधीत सीएनजीच्या दरात एकूण ६ रुपये प्रति किलोग्रॅमची वाढ केली होती..Premium|Cow Dung CNG : शेणापासून बायोमिथेन ते स्वस्त सीएनजी; डेअरी, शेतकरी आणि उद्योगांना जोडणारा उत्तर गुजरातचा हरित प्रयोग.दिल्ली-एनसीआरमध्ये कुठे किती दर?नव्या दरानुसार नोएडामध्ये सीएनजीची किंमत ९५.५९ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाली आहे. मेरठ, मुझफ्फरनगर आणि शामली येथे सीएनजीचा दर ९५.४७ रुपये प्रति किलोग्रॅम आहे. गुरुग्राममध्ये हा दर ९२.०१ रुपये, तर रेवाडीमध्ये ९१.५९ रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आकारला जाणारा व्हॅट (VAT) वेगवेगळा असल्यामुळे विविध शहरांमधील सीएनजीच्या किमतीत फरक आहे..होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थितीचाही परिणामहोर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम भारतावरही होत आहे. मध्य पूर्वेतील परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत इंधनाच्या किमतीत तातडीने दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे या पार्श्वभूमीवर दिसून येत आहे..CNG-PNG महागणार? शेणापासून तयार होणाऱ्या CBG ची किंमत वाढली; ग्राहकांच्या खिशावर कसा परिणाम होणार?.महाराष्ट्रातील सीएनजी ग्राहकांसाठी दिल्ली-एनसीआरमधील दरवाढ थेट लागू झालेली नाही. IGLने केलेली ₹3.89 प्रति किलोची वाढ दिल्ली-एनसीआरपुरती आहे. महाराष्ट्रात संबंधित गॅस वितरण कंपन्यांनुसार दर वेगवेगळे आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सीएनजीचा दर ₹95.75 प्रति किलो, नाशिकमध्ये ₹96.50, सिंधुदुर्गमध्ये ₹89 आणि नांदेडमध्ये ₹94 प्रति किलो आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही सीएनजी ₹3.89 प्रति किलोने महागल्याचे सध्या म्हणता येणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.