Credit Card Bill: पतीच्या क्रेडिट कार्डवर लाखोंचं कर्ज! मृत्यूनंतर पत्नीला पैसे भरावे लागणार का?

Who Pays the Credit Card Bill after Husband or Wife Die: आजकाल क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मोबाईलपासून ते घरातील महागड्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी अनेकजण क्रेडिट कार्डचा वापर करतात. मात्र तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्याआधीच पती किंवा पत्नीचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित बिल कोणाला भरावे लागते? मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना हे बिल भरावे लागते का? चला, समजून घेऊ.. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.क्रेडिट कार्डचे थकीत बिल कोणाला भरावे लागेल, हे कार्ड कोणाच्या नावावर आहे आणि पती-पत्नीची त्यामध्ये नेमकी भूमिका काय आहे, यावर अवलंबून असते. भारतातील कायद्यानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचा तपशील, संबंधित करार आणि इतर कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन जबाबदारी निश्चित केली जाते..Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोनं-चांदी स्वस्त! 3 दिवसांत भाव कोसळले; चांदी 10 महिन्यांतील नीचांकी दरावर; ताजे भाव पाहा.पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला बिल भरावे लागेल?क्रेडिट कार्ड पतीच्या नावावर असेल, तर त्याच्या मृत्यूनंतर पत्नीला स्वतःच्या पैशांतून बिल भरावेच लागते, असे नाही. मात्र, पतीच्या मृत्यूनंतर क्रेडिट कार्डचे थकीत बिल आपोआप माफही होत नाही. अशा परिस्थितीत बँक मृत व्यक्तीने मागे ठेवलेल्या मालमत्तेतून थकीत रक्कम वसूल करण्याचा दावा करू शकते.उदाहरणार्थ, पतीच्या क्रेडिट कार्डवर 2 लाख रुपयांचे बिल थकीत आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नी आणि मुलांना वारसाहक्काने बँक बॅलन्स, एफडी किंवा इतर मालमत्ता मिळाली, तर बँक या मालमत्तेतून थकीत रक्कम वसूल करण्याचा दावा करू शकते.मात्र, पतीने मागे ठेवलेल्या मालमत्तेची किंमत केवळ 80 हजार रुपये असेल, तर उर्वरित 1 लाख 20 हजार रुपयांची रक्कम पत्नीने स्वतःच्या बचतीतून भरावी, अशी मागणी केवळ वैवाहिक नात्याच्या आधारावर करता येत नाही..या परिस्थितीत पत्नीवर जबाबदारीकाही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये पत्नीला क्रेडिट कार्डचे थकीत बिल भरण्याची जबाबदारी येऊ शकते. उदाहरणार्थ, पत्नीने संबंधित करारानुसार किंवा लागू असलेल्या कार्डच्या अटींनुसार थकीत रक्कम भरण्याची जबाबदारी स्वीकारली असेल, तर बँक तिच्याकडे वसुलीसाठी दाद मागू शकते.काही बँका पतीच्या क्रेडिट कार्डसोबत पत्नीला अॅड-ऑन कार्डही देतात. मात्र, अॅड-ऑन कार्ड वापरणे आणि संपूर्ण थकीत रकमेची वैयक्तिक कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे केवळ अॅड-ऑन कार्ड पत्नीच्या नावावर आहे म्हणून तिला प्रत्येक परिस्थितीत संपूर्ण थकीत बिल भरावेच लागेल, असे म्हणता येत नाही. यासाठी संबंधित बँकेच्या अटी, कार्डचा प्रकार आणि व्यवहारांचे स्वरूप तपासणे आवश्यक असते..RBI Repo Rate: महागाईमुळे व्याजदर वाढवले! लोन आणि EMI आणखी महागणार? RBI गव्हर्नरांचे मोठे संकेत.पतीच्या नावावर मालमत्ताच नसेल तर?पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नावावर बँक बॅलन्स, एफडी, गुंतवणूक किंवा इतर कोणतीही वसूल करता येण्याजोगी मालमत्ता नसेल, तर बँकेसमोरील वसुलीचे पर्याय मर्यादित होऊ शकतात. अशा वेळी पत्नीने स्वतः थकीत रक्कम भरण्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नसेल आणि तिला पतीच्या मालमत्तेतून कोणताही वारसा मिळालेला नसेल, तर केवळ पत्नी असल्यामुळे तिच्याकडून स्वतःच्या पैशांतून क्रेडिट कार्डचे बिल वसूल करता येत नाही.मात्र प्रत्येक बँकेच्या कार्ड अटी थोड्या वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे अशावेळी विशिष्ट प्रकरणात कायदेशीर सल्ला घेणे चांगले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.